Het zit erop! De Belgian Cats beginnen met een stevig statement aan dit EK, met een stevige overwinning tegen een - dat moet gezegd - pover Israël. Het wordt nu zaak voor de Belgische vrouwen om zo snel mogelijk te recupereren, want morgen om 11.15 uur moeten ze al opnieuw aan de bak. Dan is Tsjechië de tegenstander.

Elise Ramette deelt de 36e Belgische assist uit en dat is een EK-record. Met 36 beslissende passes verbeteren de Belgian Cats hun eigen record dat ze op het vorige EK vestigden tegen Slovenië.

Linskens mag trakteren vanavond. Dat is de ongeschreven regel voor wie het 100e punt maakt.

Met nog 5 minuten te spelen duwt Linskens in de aanvallende rebound het 100e punt van de Belgen binnen.

Op de fastbreak wordt Julie Allemand omver gebeukt door Zipel, die niet de minste intentie heeft om de bal te spelen. Toch hebben de scheidsrechters na het bekijken van de beelden nog behoorlijk lang nodig om tot de conclusie te komen dat dit een onsportieve fout was.

Ook Geldof zet zichzelf op het scorebord met 2 rake vrijworpen. We naderen stilaan de kaap van de 100 punten: 90-45.

Résimont barst echt van het vertrouwen en de Israëliërs lijken nog altijd niet in de gaten te hebben dat de forward van Kangoeroes met scherp staat te gooien. Met haar 5e driepunter van de match gaat het naar 85-43, tot groot jolijt van de Belgische bank.

Bij 82-41 hebben de Belgian Cats precies dubbel zoveel punten gemaakt als Israël en we zitten nog niet aan het einde van het 3e quarter.

Niet dat het belangrijk is, maar we tellen voorlopig 4 Cats die nog niet konden scoren: Geldof, Billie Massey, Mununga en Ramette. Ze hebben nog ruim 11 minuten om daar iets aan te veranderen.

18 uur 26. Nieuwkomer Mununga werkt hard voor de ploeg, maar is in aanval voorlopig wat ongelukkig. We durven te denken dat een score haar deugd zou doen voor het vertrouwen. .