Kris Meertens ziet veel positieve signalen bij Belgian Cats: "Vibe in het team is goed"

Met een groepsmatch tegen gastland Israël beginnen de Belgian Cats straks om 17.15 uur aan hun EK basketbal. Onze commentator Kris Meertens is optimistisch over de Belgische kansen dit toernooi. "Ik zie een finale tussen België en Spanje voor mij", is Meertens hoopvol.

De aanloop richting EK was alvast goed, vanaf straks is het menens voor de Belgian Cats. De verwachtingen van Kris Meertens zijn in elk geval hoog. "Ik denk dat de Cats het heel goed gaan doen. Ik ben heel hoopvol", klinkt het. Daarvoor ziet hij verschillende signalen. "De voorbereiding is goed geweest, met bij momenten echt goed basketbal", weet Meertens. "Ook de vibe in het team is goed. Niet te veel stress. Ik zie ze veel lachen. Iedereen oogt ontspannen. Zo'n goeie spirit kan ook veel helpen." "Ook de loting zit goed. Met eerst Israël, dan Tsjechië en vervolgens Italië bouwt het op qua moeilijkheidsgraad. Op die manier zullen de Cats kunnen groeien in het toernooi."

De Belgian Cats steken hun ambities zelf ook niet weg. Na 2 bronzen plakken willen ze graag een andere kleur. "Dat zeggen ze ook niet te luid om geen onheil af te roepen over zichzelf, maar het is wel goed dat ze die ambitie hebben. Ze zijn er allemaal enorm op gebrand", zegt Meertens. "Als de Cats de kwartfinales doorkomen, wacht wellicht Frankrijk in de halve finales. Dat is een ploeg die ons wel ligt en bovendien zijn de Fransen wat verzwakt zonder Johannès en Williams. Het zal een strijd worden, maar ik zie een finale tussen België en Spanje voor mij." Is Spanje dé topfavoriet? "Dat denk ik wel. Ze hebben veel talent, veel doorstroming ook. Ze hebben ook kunnen opbouwen na een gemist WK. Het zal een goeie ploeg zijn en je zult een heel goeie dag moeten hebben om Spanje te verslaan."

Ook een pluspunt in vergelijking met het WK van vorig jaar: sleutelpionnen Emma Meesseman en Julie Allemand hebben geen loodzwaar WNBA-seizoen in de benen. "Zij zullen inderdaad veel frisser zijn dan op het WK", beaamt Meertens. "Ik zag in de voorbereiding ook een sterke tandem Linskens-Vanloo, die ook ploegmaats zijn bij Montpellier. Het is misschien wel van het EK 2017 geleden dat ik Vanloo zo goed zag spelen, met zoveel vertrouwen. En verstandiger ook. Ik denk dat we stilaan tegen ons sterkste team aanzitten." Scherpschutter Hind Ben Abdelkader ontbreekt wel door een knieblessure. "Ik hoop dat ze haar niet te hard gaan missen", zegt Meertens. "Misschien kan het ook wel bevrijdend werken voor Laure Resimont. Die had in het verleden vaak last van stress, maar dat lijkt nu van de baan."

Welke rol ziet onze commentator weggelegd voor nieuwkomer Bethy Mununga? "Ik denk dat zij over veel troeven beschikt. Ze kan ook op verschillende posities uit de voeten", weet Meertens. "Zij is een type dat we in het verleden niet hadden. In verdediging en in de rebound is zij zeker een aanwinst. Of ze ook in aanval een grote rol krijgt, zal ze zelf moeten afdwingen. Maar het is een speelster die haar vrouwtje staat onder de borden. Een vechter. Dat kunnen de Cats wel gebruiken." En een laatste troef volgens Kris Meertens: de bondscoach. "Ik heb Rachid Méziane zien groeien en ik zag ook de Cats opfleuren onder hem. Ik heb een goed gevoel bij hem. Misschien is hij wel de man die de Belgian Cats naar het volgende niveau kan brengen."