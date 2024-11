Hongerige Belgian Lions hebben nog eitje te pellen met boeman Letland: "Hoeven voor niemand onder te doen"

Neen, Letland en het Belgische basketbal, dat is de voorbije jaren geen succesverhaal geweest voor de Lions. Zowel in 3x3 als 5x5 zijn de Letten de voorbije jaren op regelmatige basis de boeman geweest van de 3x3 Belgian Lions en de Belgian Lions.

In het 3x3 was Letland onder meer te sterk in de halve finales van de Olympische Spelen in Tokio. In 2023 verloren de 3x3 Lions ook van Letland in de finale van de Europese Spelen, op het EK én op het WK.

Tussendoor zadelde Letland ook de 5x5 Lions op met een trauma, door in 2022 twee keer met nipt verschil te winnen in de voorrondes van het WK: 65-66 in België en 68-63 in Letland.