De Belgian Lions spelen tegen Letland, maar waar zitten NBA-spelers Ajay Mitchell en Toumani Camara?

vr 22 november 2024 11:46

De Belgian Lions staan voor een belangrijk tweeluik in de kwalificaties voor het EK basketbal. Bondscoach Dario Gjergja selecteerde voor de twee wedstrijden tegen Letland liefst 24 spelers, maar zelfs in zo'n ruime selectie is er geen spoor van de twee Belgen in de NBA. Dat lijkt vreemd voor wie het niet van nabij volgt, maar een nieuw gegeven is het niet.

Sinds dit seizoen hebben we niet langer één Belg, maar twee Belgen in de NBA: Toumani Camara heeft in zijn tweede NBA-seizoen het gezelschap gekregen van Ajay Mitchell. Als NBA-spelers horen Camara en Mitchell normaal gezien altijd thuis in de kern van de nationale ploeg, maar wanneer de Belgian Lions het vrijdag en maandag opnemen tegen Letland zal dat zonder onze twee NBA-Belgen zijn. De reden daarvoor is simpel: NBA-teams staan tijdens het seizoen, dat loopt van oktober tot juni, geen spelers af voor internationale competities. Het heeft dus bijgevolg ook geen zin om hen te selecteren voor wedstrijden tijdens het seizoen. Camara en Mitchell blijven gewoon in de VS, terwijl de Belgian Lions verder timmeren aan de weg richting Eurobasket 2025.

Ajay Mitchell en Toumani Camara

EuroLeague als extra stoorzender

Het lijkt misschien wat oneerlijk dat de Belgian Lions met Camara en Mitchell twee belangrijke pionnen niet kunnen inzetten tijdens de EK-kwalificaties, maar voor andere landen geldt uiteraard net hetzelfde. Meer zelfs: heel wat landen missen tijdens de zogenoemde "international windows" niet alleen hun NBA-spelers, maar ook de spelers die actief zijn in de EuroLeague. De sterkste clubcompetitie in Europa loopt deze week gewoon door en ook de EuroLeague-clubs laten hun spelers niet naar hun nationale teams vertrekken. Voor België heeft dat geen extra gevolgen, want er zijn dit seizoen geen Belgian Lions actief in de EuroLeague. Tegenstander Letland voelt deze week wél de impact van het EuroLeague-seizoen: met Zagars (Fenerbahçe), Smits (Efes) en Grazulis (Bologna) missen de Letten 3 belangrijke spelers. Daarnaast mist Letland sowieso al NBA-speler Kristaps Porzingis, al ligt die momenteel ook in de lappenmand.

De Let Arturs Zagars is met Fenerbahçe actief in de EuroLeague.

Hopen op EK

Om Toumani Camara en Ajay Mitchell in het truitje van de Belgian Lions te zien, is het in het beste geval wachten tot het EK van volgend jaar. Als de Lions zich plaatsen, hopen ze mét Camara en Mitchell naar het EK te kunnen trekken. De spelers staan zelf zeker niet weigerachtig tegenover de nationale ploeg, maar Camara was onlangs wel voorzichtig om zijn Lions-plannen uit de doeken te doen. "Ik wil zeker voor de Belgian Lions spelen, maar het moet in mijn schema passen", sprak hij vorige maand bij de start van het NBA-seizoen. "Het gaat zeker gebeuren. Het is een kwestie van tijd."

Tijdens het NBA-seizoen is het onmogelijk. Het moment moet kloppen. Ajay Mitchell over de Belgian Lions

Ook voor Mitchell, die ruim 3 jaar geleden als 18-jarige al zijn debuut maakte bij de Belgian Lions, staat de deur open. Al maakte hij hetzelfde voorbehoud als Camara.

"Tijdens het NBA-seizoen is dat sowieso onmogelijk, dus het moment moet kloppen", vertelde hij een maand geleden. "Ik zit al wel met het EK volgende zomer in mijn hoofd, maar ik zal ook moeten kijken hoe ik me voel na een zwaar NBA-seizoen. Als ik fit ben, wil ik er zeker bij zijn." Voorlopig blijft het dus nog even geduld oefenen voor wie Camara en Mitchell in het shirt van de Belgian Lions willen zien, al hebben ze bij de federatie wel goeie hoop op een EK mét de 2 NBA-Belgen.

We weten wel dat ze allebei heel graag voor de nationale ploeg willen spelen, maar hun NBA-carrière is ook belangrijk. assistent-bondscoach Kristof Michiels

"Heel veel zal natuurlijk afhangen van hun positie in de NBA en of zij zich volgende zomer nog moeten bewijzen voor een contract af te dwingen", zegt Kristof Michiels, assistent-coach van de Belgian Lions. "We weten wel dat ze allebei heel graag voor de nationale ploeg willen spelen, maar hun carrière is ook belangrijk. De NBA is het summum, dat is waarmee zij hun boterham verdienen." "Toch zijn het ook twee jongens die België hoog in het vaandel dragen. Als de kans zich voordoet, denk ik dat de kans heel groot is dat we volgende zomer een EK spelen mét Camara en Mitchell."