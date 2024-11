Dennis Xhaët overschouwt sterke seizoensstart van Ajay Mitchell en Toumani Camara en ziet een "vervelend ventje"

Voor het eerst stonden vannacht twee Belgen tegenover elkaar in de NBA: Ajay Mitchell won met zijn Oklahoma City tegen het Portland van Toumani Camara. Onze twee landgenoten zijn uitstekend op dreef, ziet ook basketbalcommentator Dennis Xhaët. De host van NBA-podcast X&O's bekijkt de eerste maand van het seizoen door een Belgische bril, in 9 vragen en evenveel antwoorden.

Ajay Mitchell is bij Oklahoma City terechtgekomen bij een van de sterkste teams in de NBA. Voor het seizoen werd verwacht dat de Belg het als rookie moeilijk zou hebben om in die ploeg veel minuten te sprokkelen, maar nauwelijks een maand later is de vaststelling dat Mitchell sneller dan verwacht ingeburgerd is.

De spelverdeler kwam al in elke match in actie en speelt gemiddeld zo'n 16 minuten per wedstrijd. "Hij is heel indrukwekkend", kreeg hij onlangs nog lof van zijn coach Mark Daigneault.

"Of ik daardoor verrast ben?", zegt Dennis Xhaët. "Als je me voor het seizoen gezegd had dat hij nu nog steeds in de NBA zou zitten en niet bij het G League-team (de ontwikkelingsploeg, red) van OKC, dan was ik verrast geweest."