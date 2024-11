Ruime selectie van 24 Belgian Lions voor dubbele confrontatie met Letland: "Bouwen aan de toekomst"

De Belgian Lions spelen op 22 en 25 november twee keer tegen Letland, de jongste jaren toch een beetje de boeman van het Belgische basketbal. Op 22/11 moeten de Belgische mannen aan de bak in Riga, 3 dagen later ontvangen de Lions Letland in Charleroi.

Tussendoor zullen de Belgen ook nog 2 oefenwedstrijden afwerken: eentje op 21 november in en tegen Riga en eentje op 24 november tegen Oostende, in Charleroi.

Daarvoor wordt gerekend op een ruime selectie van 24 spelers, waarbij ook heel wat jonge kerels. "Het doel is om onze jonge ploeg verder ervaring te laten opdoen en de jonge spelers zoveel mogelijk te integreren en dat alles binnen een competitief kader", legt manager Jacques Stas uit.

"We willen bouwen aan de toekomst van het Belgische basketbal. Het mag duidelijk zijn wat we naar een 6e opeenvolgend EK willen. Daar willen we de best mogelijke ploeg op het parket brengen", lonkt Stas al naar 2025.

Daarmee doelt hij ongetwijfeld ook op Ajay Mitchell en Toumani Camara, de twee Belgen die het momenteel uitstekend doen in de NBA. Camara en Mitchell zijn nu niet geselecteerd omdat het NBA-seizoen op volle toeren draait, maar hebben allebei al aangegeven dat de deur van de Belgian Lions openstaat voor hen.

België heeft op dit moment goeie papieren om zich te plaatsen. De Lions staan met een 2 op 2 aan de leiding in hun poule. Ook Letland won zijn eerste twee wedstrijden. De jongste jaren beet België vaak zijn tanden stuk op Letland, zowel in de zaal als in 3x3 basketbal.