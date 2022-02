Belgian Lions lijden opnieuw zure nederlaag tegen Letland na dramatische voorlaatste minuut

20:28 20 uur 28. Einde. De Belgen bijten opnieuw in het zand tegen Letland: 68-63. Een dramatische voorlaatste minuut werd de Lions fataal. . Einde De Belgen bijten opnieuw in het zand tegen Letland: 68-63. Een dramatische voorlaatste minuut werd de Lions fataal.

20:22 20 uur 22. Gillet verliest knullig de bal op het slechtst mogelijke moment. Gillet verliest knullig de bal op het slechtst mogelijke moment

20:22 20 uur 22. De voorlaatste minuut was afschuwelijk. We zullen een fantastische slotminuut moeten spelen. Kris Meertens. De voorlaatste minuut was afschuwelijk. We zullen een fantastische slotminuut moeten spelen. Kris Meertens

20:20 20 uur 20. 4 punten achterstand. De Letten zijn wel efficiënt op vrije worp. Gjergja windt zich op, wanneer de Belgische verdediging de concurrentie geen strobreedte in de weg leggen. Plots lijkt een mogelijke zege weer gaan vliegen: 65-61. . 4 punten achterstand De Letten zijn wel efficiënt op vrije worp. Gjergja windt zich op, wanneer de Belgische verdediging de concurrentie geen strobreedte in de weg leggen. Plots lijkt een mogelijke zege weer gaan vliegen: 65-61.

20:19 20 uur 19. Obasohan mist 2 cruciale vrije worpen. Obasohan mist 2 cruciale vrije worpen

20:18 20 uur 18. Ai, ai, ai. Obasohan wringt 2 vrije worpen de nek om. Is dat cruciaal? . Ai, ai, ai. Obasohan wringt 2 vrije worpen de nek om. Is dat cruciaal?

20:17 20 uur 17. Ook Mwema scoort belangrijke driepunter. Ook Mwema scoort belangrijke driepunter

20:16 20 uur 16. Razend spannend. Mwema - wie anders? - schudt opnieuw een driepunter uit zijn mouw. Maar de Letten reageren en komen op gelijke hoogte: 61-61. . Razend spannend Mwema - wie anders? - schudt opnieuw een driepunter uit zijn mouw. Maar de Letten reageren en komen op gelijke hoogte: 61-61.

20:15 20 uur 15. Obasohan brengt België op voorsprong. De Lions lijken het koelbloedigst in het slotkwart. Dankzij een driepunter vna Obasohan wipt België plots weer over Letland. Het verschil is 1 puntje (57-58). Nog 2'30" te spelen. . Obasohan brengt België op voorsprong De Lions lijken het koelbloedigst in het slotkwart. Dankzij een driepunter vna Obasohan wipt België plots weer over Letland. Het verschil is 1 puntje (57-58). Nog 2'30" te spelen.

20:15 20 uur 15. Obasohan knalt de Belgen opnieuw op voorsprong kort voor het einde. Obasohan knalt de Belgen opnieuw op voorsprong kort voor het einde

20:10 20 uur 10. Mwema houdt de hoop levend met belangrijke driepunter. Mwema houdt de hoop levend met belangrijke driepunter

20:09 20 uur 09. Mwema doet het weer. Met een driepunter zet Mwema België weer op de kaart in deze partij: 54-53 is het in het voordeel van Letland. Er staan nog 5 minuten op de klok. . Mwema doet het weer Met een driepunter zet Mwema België weer op de kaart in deze partij: 54-53 is het in het voordeel van Letland. Er staan nog 5 minuten op de klok.

19:55 19 uur 55. Het wordt weer een thriller. 2 punten bedraagt de achterstand van de Belgian Lions. Ze hebben nog 10 minuten om het laken naar zich toe te trekken. Vrijdag slaagden de Belgen daar net niet in tegen Letland, toen eindigde het duel op 65-66. . Het wordt weer een thriller 2 punten bedraagt de achterstand van de Belgian Lions. Ze hebben nog 10 minuten om het laken naar zich toe te trekken. Vrijdag slaagden de Belgen daar net niet in tegen Letland, toen eindigde het duel op 65-66.

19:48 19 uur 48. Bekijk het derde kwart tussen Letland en de Belgian Lions. Bekijk het derde kwart tussen Letland en de Belgian Lions

19:43 19 uur 43. Mwema laat de Lions weer dromen. Na bijna een hele match achtervolgen zorgt Mwema voor een ommekeer. Met 2 driepunters en een bonus vrije worp gidst hij de Belgen op en over de Letten. Al is de 42-43-voorsprong maar een kort leven beschoren. . Mwema laat de Lions weer dromen Na bijna een hele match achtervolgen zorgt Mwema voor een ommekeer. Met 2 driepunters en een bonus vrije worp gidst hij de Belgen op en over de Letten. Al is de 42-43-voorsprong maar een kort leven beschoren.

19:43 19 uur 43. Geweldige bom van Mwema plus bonus brengt België op voorsprong. Geweldige bom van Mwema plus bonus brengt België op voorsprong

19:38 19 uur 38. Mwema knalt de driepunter binnen. Mwema knalt de driepunter binnen

19:25 19 uur 25. Bekijk het tweede kwart tussen Letland en de Belgian Lions. Bekijk het tweede kwart tussen Letland en de Belgian Lions

19:21 19 uur 21. De Lions spelen een stuk beter dan in de heenmatch, maar in de 2e helft zal het vanavond wel beter moeten dan vrijdag. . Kris Meertens. De Lions spelen een stuk beter dan in de heenmatch, maar in de 2e helft zal het vanavond wel beter moeten dan vrijdag. Kris Meertens