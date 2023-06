Belgian Cats zijn klaar voor EK, maar wie zijn de grootste uitdagers voor eindwinst?

Donderdag is het zover, dan gaat het EK basketbal van start. De Belgian Cats staan te popelen om hun klauwen uit te slaan. Hun doel? Overstijgen van hun bronzen triomf in 2017 en 2021. Maar wie zijn hun grootste concurrenten voor de eindwinst? Een overzicht van de favorieten op dit EK.

België staat zij aan zij met zwaargewichten als Spanje, Frankrijk en Servië op het lijstje met favorieten voor het EK, allen hongerig naar de titel. Van België als underdog is al even geen sprake meer. Met één van de beste spelers ter wereld in de gelederen - Emma Meesseman - en anderen met een schat aan ervaring op topniveau zijn ze de Belgian Cats het aan hun stand verplicht om hun vizier te richten op (minstens) de halve finales. De Belgische vrouwen zijn uitgekeken op brons en gaan dit keer voor een andere kleur. Wij wikken voor u de grootste medailleconcurrenten voor de Belgian Cats.

Grootmacht Spanje: "Zoveel talent"

Spanje (FIBA-4) is al jaren dé Europese vrouwenbasketbalnatie. In totaal telt Spanje 4 Europese titels bij de vrouwen. Het land won 3 van de laatste 5 EK's, alleen Servië kon er vorig jaar en in 2015 eens een voet tussenzetten. Het EK 2 jaar geleden, nota bene op eigen bodem, was verrassend genoeg een zware teleurstelling voor de Spaanse vrouwen. Ze haalden de kwartfinales, maar moesten daar de overwinning laten aan Servië, de latere winnaar. Door de 7e plaats op het EK miste Spanje ook het WK 2022, Ondanks de recente hobbels zijn de Spaanse vrouwen toch weer dé titelfavoriet op het komende EK, ook al nam Spanje na de Olympische Spelen afscheid van icoon Laia Palau en X-factor Marta Xargay. Sterspeelster Alba Torrens, beschouwd als een van de meest getalenteerde van haar generatie, bleef wel aan boord. Voorts zullen de jongere speelsters moeten tonen dat ze de torenhoge verwachtingen van het Spaanse nationale team kunnen waarmaken. Van Maria Conde wordt verwacht dat ze de nieuwe leider wordt van de volgende generatie. Het 21-jarige talent Raquel Carrera zal mee de afwezigheid van sleutelpion Astou Ndour moeten opvangen.

Ook al heeft Spanje een minder jaar gehad, ze staan er nog altijd. Emma Meesseman

Onze Belgische topper Emma Meesseman liet in onze podcast De Tribune ook haar licht schijnen over Spanje. "Zij hebben zoveel talent. Ook de speelsters die er niet bij zijn, spelen bijna allemaal in de EuroLeague", merkt Meesseman op. "Het is een ploeg met veel chemie. En ook al hebben ze een minder jaar gehad, ze staan er nog altijd. Bovendien hebben ze in dat jaar ook de tijd gehad om aan alle kleine details te werken. En met Miguel Mendez hebben ze ook een supergoeie coach."

Zilveren Françaises missen 2 toppers

Frankrijk (FIBA-6) heeft een abonnement op zilveren medailles. Op de laatste 5 EK's werden de Fransen telkens 2e. Op de Olympische Spelen in Tokio kwam daar nog een bronzen medaille bovenop. Ook de Fransen hunkeren dus naar het goud. In hun jacht op de Europese titel missen de Fransen wel 2 belangrijke pionnen. Marine Johannès en de genaturaliseerde Amerikaanse Gabby Williams verkiezen het seizoen in de WNBA boven het EK. De ervaren Sandrine Gruda, inmiddels 35, en Valériane Vukosavljevic (geboren als Ayayi, maar met een Servische achternaam door haar echtgenoot) dragen nu de verantwoordelijkheid om dit jonge team te dirigeren richting die langverwachte gouden medaille.

De afwezigheid van Johannès en Williams kan ook positief uitdraaien voor de Fransen. Emma Meesseman

Volgens Emma Meesseman hoeft de afwezigheid van Johannès en Williams niet noodzakelijk een verzwakking te betekenen voor Frankrijk. "Dat is niet altijd slecht. Het kan ook positief uitdraaien voor de Fransen", meent Meesseman. "Frankrijk zal dit keer niet afhangen van één speelster. De Fransen hebben altijd veel talentvolle speelsters. Als je die kan doen samenspelen om dat het moet, door de afwezigheid van toppers als Johannès en Williams, dan kan het moeilijk worden voor de tegenstander." "De Fransen hebben ook een sterke bank. De vijver om uit te vissen is groot. Als we Frankrijk tegenkomen, hebben we met Julie Vanloo (die bij Montpellier speelt, red) wel een goeie scout (lacht). Zij kent al die speelsters."

Regerend kampioen Servië: "Blijft te duchten ploeg"

Servië is dit toernooi de titelverdediger. Op het vorige EK klopten de Servische vrouwen op weg naar het goud onze Belgian Cats na een hartverscheurende finale, waarin de mogelijk winnende score van de Belgen nét na de buzzer kwam. Voor Servië was het de 2e Europese titel, nadat het ook al het goud veroverd had in 2015. Op de Olympische Spelen in Tokio bevestigde Servië zijn status als basketbalgrootmacht met een 4e plaats. Het grootste verlies uit de gouden EK-selectie van 2021, zijn oudgedienden Sonja Vasic en Jelena Brooks, twee grote namen in het vrouwenbasketbal. Topcoach Marina Maljkovic, ook de coach van Emma Meesseman bij Fenerbahçe, bleef wel aan boord. Maljkovic rekent nu vooral op Aleksandra Crvendakic. Zij verloor met Mersin dit seizoen de finale van de Euroleague tegen het Fenerbahçe van Emma Meesseman. Samen met ervaren speelsters Yvonne Anderson en Tina Krajisnik, draagt zij de hoop om haar team opnieuw naar de top van het podium te leiden.



"Servië is een ploeg die ons niet ligt. Ze spelen heel agressief basketbal, op het randje", zegt Emma Meesseman. "Yvonne Anderson is een speelster die veel op haar eentje kan doen. Servië blijft een te duchten ploeg."

Schaduwfavorieten Italië en Turkije

Het zou een fout zijn om Italië en Turkije te negeren voor dit lijstje. Beide landen profileren zich als schaduwfavorieten voor dit EK. Italië, gewapend met de invloedrijke speelsters als Cecilia Zandalasini en Jasmine Keys, vormt een sterke ploeg om rekening mee te houden. België speelt zijn 3e groepsmatch tegen de Italianen. Die wedstrijd wordt wellicht de 1e échte test voor de Belgian Cats dit toernooi. En ook Turkije mag volgens Emma Meesseman niet ontbreken in het lijstje met favorieten. Ze speelde dit seizoen in Turkije en tipt ze als joker voor dit EK. Met WNBA-speelster Teaira McCowan als uithangbord, kan het team misschien wel de verrassing worden.