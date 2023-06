Overtuigende twee op twee: Belgian Cats walsen ook over Tsjechië op EK basketbal

clock 12:47 12 uur 47. Einde. De Belgian Cats hebben ook hun 2e groepsmatch overtuigend gewonnen. Tsjechië incasseert een stevig pak rammel van de Belgische vrouwen: 84-41. De Cats mogen nu genieten van een dagje rust. Zondag komen ze opnieuw in actie. Dan treffen ze Italië in hun 3e en laatste groepsmatch. . Einde De Belgian Cats hebben ook hun 2e groepsmatch overtuigend gewonnen. Tsjechië incasseert een stevig pak rammel van de Belgische vrouwen: 84-41.



De Cats mogen nu genieten van een dagje rust. Zondag komen ze opnieuw in actie. Dan treffen ze Italië in hun 3e en laatste groepsmatch.

clock 12:47 12 uur 47. Kijk hier naar het vierde kwart tussen België en Tsjechië. Kijk hier naar het vierde kwart tussen België en Tsjechië

clock 12:46 12 uur 46. Ramette doet er nog een driepunter bij: 84-41. . Ramette doet er nog een driepunter bij: 84-41.

clock 12:44 12 uur 44. Voor de laatste anderhalve minuut mag ook Billie Massey nog opdraven. Als zij nog kan scoren, staan alle Belgian Cats op het scorebord. . Voor de laatste anderhalve minuut mag ook Billie Massey nog opdraven. Als zij nog kan scoren, staan alle Belgian Cats op het scorebord.

clock 12:43 12 uur 43. Secure Mununga. Vanaf de vrijworplijn mag Bethy Mununga haar eerste puntjes maken voor de Belgian Cats op een groot toernooi. Dit zal haar deugd doen. . Secure Mununga Vanaf de vrijworplijn mag Bethy Mununga haar eerste puntjes maken voor de Belgian Cats op een groot toernooi. Dit zal haar deugd doen.

clock 12:42 12 uur 42. Ook Ramette schaart zich bij clubje driepunters vandaag. Ook Ramette schaart zich bij clubje driepunters vandaag

clock 12:41 12 uur 41. Driepunter Ramette. Het balletje gaat uitstekend rond bij de Belgian Cats, die na een geduldige aanval de vrijstaande Ramette vinden. Die toont zich secuur van achter de driepuntlijn: 77-40 met nog zo'n 3 minuten te spelen. . Driepunter Ramette Het balletje gaat uitstekend rond bij de Belgian Cats, die na een geduldige aanval de vrijstaande Ramette vinden. Die toont zich secuur van achter de driepuntlijn: 77-40 met nog zo'n 3 minuten te spelen.

clock 12:39 12 uur 39. Antonia Delaere had nog niet gescoord, maar doet dat nu wel vanaf de vrijworplijn. De tweede vrijworp gaat wel naast. . Antonia Delaere had nog niet gescoord, maar doet dat nu wel vanaf de vrijworplijn. De tweede vrijworp gaat wel naast.

clock 12:38 12 uur 38. Ook Ramette mag in de laatste minuten van de wedstrijd nog even opdraven. Billie Massey is voorlopig de enige Belgian Cat die vandaag nog niet van de bank gekomen is. . Ook Ramette mag in de laatste minuten van de wedstrijd nog even opdraven. Billie Massey is voorlopig de enige Belgian Cat die vandaag nog niet van de bank gekomen is.

clock 12:33 12 uur 33. Goeie pick and roll met Geldof en Allemand. De center rolt na het screen goed naar binnen en krijgt van Allemand de 2 punten op een presenteerblaadje. Dat was de 10e assist van Allemand. . Goeie pick and roll met Geldof en Allemand. De center rolt na het screen goed naar binnen en krijgt van Allemand de 2 punten op een presenteerblaadje. Dat was de 10e assist van Allemand.

clock 12:30 12 uur 30. Meesseman naar de bank. Geldof komt vroeg in het 4e quarter Emma Meesseman aflossen. Zij mag nu gaan rusten, we vermoeden dat we haar niet meer terug zullen zien deze wedstrijd. De statistieken van Meesseman in 24 minuten zijn wel indrukwekkend: 24 punten, 11 rebounds, 6 assists en 6 steals. . Meesseman naar de bank Geldof komt vroeg in het 4e quarter Emma Meesseman aflossen. Zij mag nu gaan rusten, we vermoeden dat we haar niet meer terug zullen zien deze wedstrijd.



De statistieken van Meesseman in 24 minuten zijn wel indrukwekkend: 24 punten, 11 rebounds, 6 assists en 6 steals.

clock 12:29 12 uur 29. Meesseman scoort haar vrijworpen, ook Becky Massey scoort driepunter. Meesseman scoort haar vrijworpen, ook Becky Massey scoort driepunter

clock 12:24 12 uur 24. Driepunter Becky Massey. Andelova trekt Meesseman tegen het parket, onsportieve fout van de Tsjechische. Meesseman gooit haar 2 vrijworpen binnen en het balbezit is ook nog voor België. In de resterende 5 seconden van het 3e quarter straft Becky Massey de onsportieve fout van Andelova nog wat harder af door een driepunter door de ring te jagen: 64-33 voor België met nog 10 minuten te spelen. De Cats genieten van de buzzerbeater en dat doet ook de moeder van Emma Meesseman in de tribunes. . Driepunter Becky Massey Andelova trekt Meesseman tegen het parket, onsportieve fout van de Tsjechische. Meesseman gooit haar 2 vrijworpen binnen en het balbezit is ook nog voor België.



In de resterende 5 seconden van het 3e quarter straft Becky Massey de onsportieve fout van Andelova nog wat harder af door een driepunter door de ring te jagen: 64-33 voor België met nog 10 minuten te spelen.



De Cats genieten van de buzzerbeater en dat doet ook de moeder van Emma Meesseman in de tribunes.

clock 12:22 12 uur 22. Wat is het samenspel van de Belgian Cats bij momenten toch oogstrelend mooi. Meesseman bedient de inlopende Lisowa, die haar eerste punten van de match kan maken. . Wat is het samenspel van de Belgian Cats bij momenten toch oogstrelend mooi. Meesseman bedient de inlopende Lisowa, die haar eerste punten van de match kan maken.

clock 12:21 12 uur 21. Tegen de shot clock aan gooit Zeithammerova met wat meeval een driepunter via het bord binnen. Aan de overkant staat ook het vizier van Résimont op scherp: 2e driepunter! De kloof blijft zo 23 punten. . Tegen de shot clock aan gooit Zeithammerova met wat meeval een driepunter via het bord binnen. Aan de overkant staat ook het vizier van Résimont op scherp: 2e driepunter! De kloof blijft zo 23 punten.

clock 12:20 12 uur 20. Ook Résimont schiet raak. Résimont is ook weer in het veld gekomen en dit keer heeft ze haar kanon wel meegebracht. Met een tweede Belgische driepunter op rij gaat het naar 53-30. De kopjes bij Tsjechië gaan nu al naar beneden. . Ook Résimont schiet raak Résimont is ook weer in het veld gekomen en dit keer heeft ze haar kanon wel meegebracht. Met een tweede Belgische driepunter op rij gaat het naar 53-30. De kopjes bij Tsjechië gaan nu al naar beneden.

clock 12:19 12 uur 19. Julie Vanloo met haar derde driepunter van de wedstrijd. Julie Vanloo met haar derde driepunter van de wedstrijd

clock 12:17 12 uur 17. Bom van Vanloo. Linskens lijkt in de tang te zitten onder de ring, maar vindt alsnog haar maatje Vanloo op de top. Zij jaagt haar 3e driepunter door de ring, tot groot jolijt van Charles De Ketelaere in de tribunes. . Bom van Vanloo Linskens lijkt in de tang te zitten onder de ring, maar vindt alsnog haar maatje Vanloo op de top. Zij jaagt haar 3e driepunter door de ring, tot groot jolijt van Charles De Ketelaere in de tribunes.

clock 12:16 12 uur 16. Ook Allemand is even naar de kant gehaald om op adem te komen. Vanloo neemt de regie over als spelverdeler. . Ook Allemand is even naar de kant gehaald om op adem te komen. Vanloo neemt de regie over als spelverdeler.