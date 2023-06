Julie Vanloo in de wolken met de steun van "idool" De Ketelaere: "Ik viel bijna flauw"

Om de dag van Julie Vanloo helemaal perfect te maken, mocht ze even later ook nog op de foto met De Ketelaere. Beide teams namen ook nog even de tijd om een gezamenlijke groepsfoto te maken.

Voetbalfan en vurig Club Brugge-supporter Julie Vanloo was helemaal in de wolken. "Ik zag die jongens binnenkomen en ik merkte meteen Charles De Ketelaere op. Ik viel bijna van mijn stoel", lachte een enthousiase Vanloo na de match.

Vanloo: "We kunnen hier iets moois neerzetten"

Het enthousiasme van Julie Vanloo over het Duivelse bezoek was dus groot, maar na de knappe overwinning tegen Tsjechië mocht het natuurlijk ook nog wel even over de Belgian Cats gaan.

"We spelen zó goed samen. Iedereen lacht, iedereen speelt, iedereen scoort, iedereen doet zijn job. Het is echt mooi", straalde Vanloo.

"Hoe dat komt? Ik denk dat het te maken heeft met maturiteit. We zijn door de jaren heen allemaal gegroeid, individueel en ook als ploeg. Wat je nu ziet, is het resultaat van vele jaren hard werk."

"We zitten nu in een goeie flow. Als we dit toernooi kunnen blijven groeien naar dit niveau, dan geloof ik er heel hard in. Als we dit kunnen blijven brengen en wanneer iedereen gezond blijft, kunnen we hier iets moois neerzetten. We hebben nu een statement gemaakt. Dit moeten we voortzetten."