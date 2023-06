Belgian Cats tegen Tsjechische Leeuwinnen: hapklare brok of toch een taaie klant?

Tsjechië in 5 cijfers

Rijke traditie

Eén grote afwezige

Ook Tereza Vyoralova en Veronika Vorackova hebben een indrukwekkend seizoen achter de rug. Zij bereikten met Praag de Final 4 van de EuroLeague en speelden in Europa respectievelijk gemiddeld 20 en 16 minuten per wedstrijd.

Het gemis van hun ster Julia Reisingerova, de 1,94 meter grote center van Girona, is een zware klap voor het Tsjechische team. Reisingerova speelde een sterk seizoen in de EuroLeague, maar is er op dit EK niet bij door een blessure.

Eitje te pellen

Enkele jaren geleden namen de Belgian Cats en het Tsjechische nationale team het tegen elkaar op in de kwalificaties voor Eurobasket 2019.

In een verrassende wending won Tsjechië de eerste confrontatie met 5 punten verschil. Ondanks een overwinning in de terugmatch in Kortrijk gingen de Tsjechen als groepswinnaar naar het EK, na een miraculeuze driepunter van Tsjechië in de laatste seconde.



Hierdoor had België een minder gunstige loting voor het EK 2019 en eindigden ze als 5e. De Cats hebben dus nog een rekening te vereffenen met de Tsjechische basketbalvrouwen, al kunnen ze ook maar beter op hun hoede zijn. Tsjechië verraste gisteren immers Italië in zijn 1e groepsmatch. De Cats zijn gewaarschuwd.