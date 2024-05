KV Mechelen verzekert zich op het veld van Westerlo met 0-2-zege van de tweede plaats in PO 2

EINDE: Westerlo 0-2 KV Mechelen

Over de hele wedstrijd is de overwinning voor KV Mechelen verdiend. In de eerste helft bekroonde het een dominant halfuur met een doelpunt en ook in de tweede helft, waarin het goed op en af ging, kon het vlak voor het einde scoren. De invallers zorgden voor de doodsteek. Slimani met de inzet, Belghali met de rebound. Een deugddoend doelpunt voor hem bij zijn terugkeer na maandenlang blessureleed. Westerlo had wel kansen om op 1-1 te komen. Bij het begin van de tweede helft kreeg het geen penalty na nochtans een stevige tackle van Foulon op Reynolds. In de eerste helft zag het de gelijkmaker van Stassin terecht afgekeurd voor buitenspel.





Een overwinning dus, voor KV Mechelen dat nu zeker is van de tweede plaats in de Europe Play-offs en de achtste plaats in de algemene stand. Volgende weke kan het dat vieren in eigen huis.