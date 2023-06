Van prinsessendroom tot boegbeeld: hoe Emma Meesseman meegroeide met de Cats

De Belgian Cats en Emma Meesseman, steevast worden ze in één adem genoemd. De sterspeelster is al jaren de onmisbare schakel in het succes van het Belgische basketbal. In een gesprek met Sporza vertelt ze over haar evolutie die ze doormaakte met de nationale ploeg. En over de toekomst: "Ik heb nog één grote droom."

Elke graveur weet ondertussen hoe je haar naam spelt. Dit seizoen triomfeert Emma Meesseman in de competitie, beker en EuroLeague met Turkse club Fenerbahçe. Zowel in Turkije als op het hoogste niveau in Europa pronkt haar naam op de MVP-trofee als meest waardevolle speelster. Wanneer ze geconfronteerd wordt met haar – alweer – sterke prestaties, verschijnt er een glimlach op haar gezicht. "Al die persoonlijke prijzen...", schudt Meesseman. "Ik moet eerlijk zijn: die zitten nog in mijn koffers."

Neen, de zoektocht naar roem is de belichaming van "voetjes op de grond" zelfs nooit gestart. Emma Meesseman heeft belangrijkere doelen voor ogen: te beginnen met de Belgian Cats.

Emma Meesseman poseert met de prijzen in Turkije.

Van Cats als prinsessendroom

Zweven doet ze niet, maar dromen hoort erbij. Al van kindsbeen af wil Meesseman haar klauwen zetten in een nalatenschap bij de nationale ploeg. "Je kan als jong meisje wel zeggen dat je op EK's, WK's en Olympische Spelen wilt staan, maar ja... Dat voelde op dat moment hetzelfde aan als zeggen: "Ik wil prinses worden"", blikt ze terug op haar eerste stappen als Belgian Cat. Die zet Meesseman in Polen op het EK U16, waar een talentvolle generatie een eerste keer komt piepen met een 5e plaats. "Voor ons was onze prestatie magnifiek, maar die bleef onzichtbaar in de geschiedenis." Verschijnt wél op de radar: de Europese titel van de Belgen bij de U18 in 2011. Met Meesseman als MVP – of wat dacht u?

Een piepjonge Emma Meesseman (links) wordt "MVP" na de Europese titel in 2011.

En wanneer dezelfde groep 6 jaar later bevestigt bij de elite met onverhoopt brons op het Europees kampioenschap in Tsjechië, blijft één woord hangen bij de sterspeelster: "Ongeloof." Een jaar later – en een 4e plek rijker op het WK – volgt het besef. "Iedereen dacht toen: het is geen toeval meer, we horen hier echt wel thuis", deelt de forward. "En onze underdogpositie waren we wel voor eeuwig kwijt." Een klik, van prinsessendroom naar realiteit. "We mochten vanaf toen echt wel dromen van de Olympische Spelen. Wat zeg ik? We moesten er zelfs naartoe gaan."

Misschien waren de afgelopen jaren dan toch een accidentje?

Emma Meesseman

Al snel begrijpen de Belgian Cats dat met hoge verwachtingen naar een toernooi trekken voor een andere dynamiek zorgt. Na een teleurstellende 5e plek op het EK van 2019 zetten onze landgenotes de laatste rechte lijn in naar Tokio. Met een dubbel gevoel. "Misschien waren de afgelopen jaren dan toch een accidentje?", vraagt Meesseman zich luidop af. Uiteindelijk bleek het een dipje, pakten de Cats het ticket naar Japan en zorgden ze voor continuïteit. Op de Spelen – "hét hoofddoel in mijn carrière" – starten Meesseman en co met hernieuwde goesting verschroeiend. Tot een ultieme driepunter van het gastland in de kwartfinales voor een abrupt einde zorgt. "Dat was even zuur... Maar na een tijd kon ik wel nagenieten van het rare avontuur."

De "net niet" willen de Cats absoluut vermijden in Slovenië.

Tot Leading Lady

Terwijl de Belgische basketbalvrouwen bouwen aan hun status, reist hun voortrekker de wereld rond. Washington, Jekaterinenburg, Chicago, Istanbul: op het allerhoogste niveau doet ze ervaring op. Een troef die ze uitspeelt wanneer ze zelf met een blessure aan de kant staat op het WK in Australië. "Dat was een zware periode voor me", deelt Meesseman. "Tegelijk ben ik er op een andere manier geweest voor mijn ploeg." De leidster op het veld neemt voortaan ook het voortouw ernaast. "Mocht ik kunnen kiezen, zou ik het liever niet doen. Gewoon omdat ik van nature introvert ben", lacht ze. "Dus het is iets wat ik echt heb moeten leren."

Ik heb alles meegemaakt, behalve de Olympische Spelen mét publiek. Dat is nu mijn grote droom. Emma Meesseman

"Toen ik zelf bij de Cats kwam, heb ik altijd geluisterd naar alle input van speelsters. Ik weet dat het nodig is om mijn stem te gebruiken, al is het maar om de jonge speelsters beter te maken." "En ook... Ik maak ook nog steeds werk van mijn eigen grote droom, hé", knipoogt Meesseman. "Ik heb alles meegemaakt, behalve de Olympische Spelen mét publiek. De groep beter maken, is dan ook in mijn voordeel, natuurlijk." Al blijft het eeuwige motto: stap per stap. Om naar Parijs te mogen, is een plek in de top 6 op het EK een must. De Cats lieten bij hun vertrek naar Israël optekenen wel een ander kleurtje dan brons te ambiëren. "We moeten agressiever, harder en fysieker spelen om een goed resultaat te halen", verklapt het boegbeeld de weg naar succes. Wordt er binnenkort een graveur gebeld voor de kroon op Emma Meessemans carrière?

Een leidster, zowel op als naast het terrein.

EK basketbal live op Sporza

Donderdag openen de Belgian Cats hun EK met een match tegen gastland Israël (17.15 uur). Die wedstrijd kunt u live volgen op alle kanalen van Sporza.