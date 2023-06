Emma Meesseman in EK-special van De Tribune: "Ik verlies heel zelden met UNO"

Met een mix van opwinding en ambitie vertrekken de Belgian Cats aanstaande maandag richting Tel Aviv. Daar zullen ze deelnemen aan het EK basketbal. Emma Meesseman, de ster van het team, houdt haar ambities zoals verwacht nog even onder de radar. De echo van Meessemans sensationele seizoen in Turkije zal ongetwijfeld weerklinken in de hallen van Tel Aviv, en daarmee ook de chemie binnen het team van de Cats versterken.

Emma Meesseman: "Voorbereiding was wat bizar"

Het was een beetje met horten en stoten, maar met het EK basketbal (15-25 juni) stilaan in zicht is de voorbereiding van de Belgian Cats nu helemaal op kruissnelheid gekomen.



"Als een aantal belangrijke speelsters er niet van in het begin bij is, loop je toch vertraging op. Dat heeft dan invloed op de chemie, vooral dan de automatismen", zegt Emma Meesseman.

"Maar in 1 week tijd hebben we al veel vooruitgang geboekt. Momenteel halen we ook meer uit een teambuilding dan een basketbaltraining. Dat hebben we nu nodig."

Ook bondscoach Rachid Méziane sloot pas later aan, omdat hij met Villeneuve-d'Ascq nog tot op het laatst om de Franse titel speelde. "Dat was inderdaad een beetje bizar."

"De assistenten hebben hun job goed gedaan en er was ook altijd communicatie tussen Méziane en zijn assistenten. Het was dus niet zo dat Rachid enkel op zijn job in Frankrijk gefocust was, wat logisch zou zijn."