Belgian Cats zijn vertrokken naar Israël voor EK: "Brons zijn we inderdaad beu"

"De goesting is groot, we hebben allemaal veel zin om te presteren." Becky Massey verwoordt het gevoel van de Belgian Cats bij het vertrek naar Israël voor het EK basketbal.

"De vibes zitten goed, je voelt een gezonde spanning in de groep", vult Julie Vanloo aan. "We hebben een zware voorbereiding gehad, maar dat was ook nodig. Want we moeten veel matchen op korte tijd spelen."

"Zes weken voorbereiding, dat is lang", legt Antonia Delaere uit. "Dus het is leuk om er eindelijk echt aan te beginnen, aan het EK. Het was ook een beetje een speciale voorbereiding, want de groep was pas laat volledig."

"Maar in de laatste oefenmatchen merkte je dat de automatismen er al beter inkwamen. Nu hebben we nog enkele trainingen om het volledig op punt te zetten, vooral defensief. We hadden al goeie momenten, maar waren nog geen volledige match dominant."