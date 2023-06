Belgian Cats maken het zichzelf moeilijk tegen China, maar trekken naar EK met verse zege op zak

clock 19:48 19 uur 48. Cats met vertrouwen naar EK. De Belgian Cats hebben ook hun laatste oefenduel tegen China gewonnen. Een verschroeiend eerste quarter van de Cats sloeg de Chinese vrouwen met verstomming. De supporters in Leuven zagen hoe Emma Meesseman de eerste kloof sloeg. De Belgische topscorer zou goed zijn voor 20 punten vanavond. Maar in het tweede quarter lieten de Belgen het een beetje afweten. "Het was te passief, onze verdediging", verklaarde Antonia Delaere tijdens de rust. Dat vertaalde zich in 30 punten voor China, dat een inhaalrace inzette. De verdediging van België stond weer na rust, getuige de 13 punten die de Cats slikte in het derde quarter. Maar opnieuw slopen de Chinese vrouwen dichterbij in het slot. De Cats maakten zich geen zorgen en hielden stand. Meesseman bleef op de bank en zag dat haar ploeg met een verse zege op zak naar het EK mocht trekken. . Cats met vertrouwen naar EK De Belgian Cats hebben ook hun laatste oefenduel tegen China gewonnen.

Een verschroeiend eerste quarter van de Cats sloeg de Chinese vrouwen met verstomming. De supporters in Leuven zagen hoe Emma Meesseman de eerste kloof sloeg. De Belgische topscorer zou goed zijn voor 20 punten vanavond.

Maar in het tweede quarter lieten de Belgen het een beetje afweten. "Het was te passief, onze verdediging", verklaarde Antonia Delaere tijdens de rust. Dat vertaalde zich in 30 punten voor China, dat een inhaalrace inzette.

De verdediging van België stond weer na rust, getuige de 13 punten die de Cats slikte in het derde quarter. Maar opnieuw slopen de Chinese vrouwen dichterbij in het slot. De Cats maakten zich geen zorgen en hielden stand. Meesseman bleef op de bank en zag dat haar ploeg met een verse zege op zak naar het EK mocht trekken.

De Belgian Cats waren ook vandaag de betere van China.

Bij ons hoeft u niets te missen van de laatste voorbereidingsmatch van de Belgian Cats. De Belgische vrouwen nemen het op tegen China, dat ze eergisteren makkelijk opzij gezet hebben. Trekken de Cats met een goed gevoel naar het EK?

clock 22:07 22 uur 07. Belgian Cats walsen over China. De Belgian Cats hebben hun eerste van 2 oefenmatchen tegen China met ruim verschil gewonnen. In Kortrijk kregen de Chinezen een 90-55-nederlaag om de oren. China is de vicewereldkampioen, maar van het team dat vorig jaar zilver veroverde op het WK traden donderdagavond in de Lange Munte slechts 4 speelsters aan. Een slordig spelend China was op geen enkel moment een partij voor een sterk België, dat heel veel defensieve druk zette en in aanval secuur afwerkte. Bij de rust was het verschil al opgelopen tot 25 punten: 46-21. Na de rust kon bondscoach Méziane naar hartenlust experimenteren, maar het spel leed daar niet onder. Iedereen deed zijn duit in het zakje en de kloof werd alleen maar groter. Eindstand: 90-55. Zaterdag spelen de Belgian Cats opnieuw tegen China, dan in een uitverkochte Sportoase in Leuven. Het wordt de laatste oefenmatch voor de Belgische vrouwen, die volgende week donderdag in Tel-Aviv hun EK openen tegen Israël. . Belgian Cats walsen over China De Belgian Cats hebben hun eerste van 2 oefenmatchen tegen China met ruim verschil gewonnen. In Kortrijk kregen de Chinezen een 90-55-nederlaag om de oren.



China is de vicewereldkampioen, maar van het team dat vorig jaar zilver veroverde op het WK traden donderdagavond in de Lange Munte slechts 4 speelsters aan.



Een slordig spelend China was op geen enkel moment een partij voor een sterk België, dat heel veel defensieve druk zette en in aanval secuur afwerkte. Bij de rust was het verschil al opgelopen tot 25 punten: 46-21.



Na de rust kon bondscoach Méziane naar hartenlust experimenteren, maar het spel leed daar niet onder. Iedereen deed zijn duit in het zakje en de kloof werd alleen maar groter. Eindstand: 90-55.



Zaterdag spelen de Belgian Cats opnieuw tegen China, dan in een uitverkochte Sportoase in Leuven. Het wordt de laatste oefenmatch voor de Belgische vrouwen, die volgende week donderdag in Tel-Aviv hun EK openen tegen Israël.

clock 22:06 22 uur 06. België - China 90-55 (rust: 46-21). Quarters: 21-17, 25-4, 17-22, 27-12 België: Meesseman 17, Allemand 15, Vanloo 13, Linskens 8, Lisowa 8, Becky Massey 8, Delaere 6, Billie Massey 5, Mununga 5, Resimont 3, Geldof 2 . België - China 90-55 (rust: 46-21) Quarters: 21-17, 25-4, 17-22, 27-12



België: Meesseman 17, Allemand 15, Vanloo 13, Linskens 8, Lisowa 8, Becky Massey 8, Delaere 6, Billie Massey 5, Mununga 5, Resimont 3, Geldof 2

clock 23:00 23 uur . Cats verliezen van Spanje. Daags na de oefenzege tegen Turkije hebben de Belgian Cats in Cordoba verloren van wereldtopper Spanje, het nummer vier van de wereld. Tijdens de rust was het verschil beperkt (34-29), maar nadien liepen de Spanjaarden verder uit. Uiteindelijk gingen de speelsters van bondscoach Rachid Meziane met 72-54 onderuit. Emma Meesseman speelde uit voorzorg maar 10 minuten mee, Kyara Linskens bleef de volledige wedstrijd aan de kant. De Cats keren weldra terug naar België, waar ze donderdag in Kortrijk een nieuwe oefenpot spelen tegen China, het nummer twee van de wereld. Zaterdag besluiten ze hun oefencampagne in de Leuvense Sportoase met een nieuwe wedstrijd tegen China. Punten België: Mununga 14, Vanloo 12, Allemand 9, Delaere 6, Lisowa 4, Meesseman 4, Resimont 3, Becky Massey 2 . Cats verliezen van Spanje Daags na de oefenzege tegen Turkije hebben de Belgian Cats in Cordoba verloren van wereldtopper Spanje, het nummer vier van de wereld.



Tijdens de rust was het verschil beperkt (34-29), maar nadien liepen de Spanjaarden verder uit. Uiteindelijk gingen de speelsters van bondscoach Rachid Meziane met 72-54 onderuit.



Emma Meesseman speelde uit voorzorg maar 10 minuten mee, Kyara Linskens bleef de volledige wedstrijd aan de kant.

De Cats keren weldra terug naar België, waar ze donderdag in Kortrijk een nieuwe oefenpot spelen tegen China, het nummer twee van de wereld. Zaterdag besluiten ze hun oefencampagne in de Leuvense Sportoase met een nieuwe wedstrijd tegen China.



Punten België: Mununga 14, Vanloo 12, Allemand 9, Delaere 6, Lisowa 4, Meesseman 4, Resimont 3, Becky Massey 2

clock 22:46 22 uur 46. Weer een ruime zege voor de Cats. De Belgian Cats hebben op hun weg naar het EK ook Turkije ingeblikt. Vooral na de rust waren de Belgen dominant. Na twee quarters stond het nog maar 33-39 in het voordeel van de Cats, uiteindelijk werd het 84-65. Morgen wacht een grotere test. Dan spelen de Belgen tegen Spanje. . Weer een ruime zege voor de Cats De Belgian Cats hebben op hun weg naar het EK ook Turkije ingeblikt. Vooral na de rust waren de Belgen dominant. Na twee quarters stond het nog maar 33-39 in het voordeel van de Cats, uiteindelijk werd het 84-65.

Morgen wacht een grotere test. Dan spelen de Belgen tegen Spanje.

clock 17:59 17 uur 59. Griekenland is opnieuw een maatje te klein. Net als 2 dagen geleden hebben de Belgian Cats zondag gewonnen van Griekenland in een oefenwedstrijd. In Eigenbrakel was het verschil nog iets groter dan vrijdag: 86-57. Dankzij een ultieme score van Mununga stond er nog bijna een verschil van 30 punten op het bord. Het publiek genoot met volle teugen van de buzzerbeater, ook al bleek het net geen driepunter, wel een tweepunter. De Belgian Cats trekken komende week naar Spanje voor hun tweede buitenlandse stage in deze EK-voorbereiding. In Cordoba zullen ze zaterdag oefenen tegen Turkije en zondag tegen Spanje. . Griekenland is opnieuw een maatje te klein Net als 2 dagen geleden hebben de Belgian Cats zondag gewonnen van Griekenland in een oefenwedstrijd. In Eigenbrakel was het verschil nog iets groter dan vrijdag: 86-57.



Dankzij een ultieme score van Mununga stond er nog bijna een verschil van 30 punten op het bord. Het publiek genoot met volle teugen van de buzzerbeater, ook al bleek het net geen driepunter, wel een tweepunter.



De Belgian Cats trekken komende week naar Spanje voor hun tweede buitenlandse stage in deze EK-voorbereiding. In Cordoba zullen ze zaterdag oefenen tegen Turkije en zondag tegen Spanje.

clock 17:58 17 uur 58. België - Griekenland 86-57 (rust: 45-33). Quarters: 22-13, 23-20, 16-15, 25-9 België: Vanloo 22, Linskens 19, Meesseman 18, Geldof 8, Mununga 7, Becky Massey 4, Delaere 3, Ramette 3, Joris 2. Bah, Lisowa en Billie Massey scoorden niet. . België - Griekenland 86-57 (rust: 45-33) Quarters: 22-13, 23-20, 16-15, 25-9



België: Vanloo 22, Linskens 19, Meesseman 18, Geldof 8, Mununga 7, Becky Massey 4, Delaere 3, Ramette 3, Joris 2. Bah, Lisowa en Billie Massey scoorden niet.

clock 22:12 22 uur 12. Simpele oefenzege voor de Cats. De Griekse vrouwen hebben in hun eerste van twee oefenmatchen op Belgische bodem niet veel in de pap kunnen brokkelen tegen de Belgian Cats. Bij de rust stonden ze al 13 punten in het krijt: 42-29. Omdat de Belgen in het 4e kwart iets lakser en onzorgvuldiger waren, leek het erop dat Griekenland de schade nog min of meer kon beperken. Maar een Belgisch slotoffensief zorgde er alsnog voor dat het verschil aanzienlijk was: 83-60. Zondag treffen België en Griekenland elkaar opnieuw, maar dan in Eigenbrakel. . Simpele oefenzege voor de Cats De Griekse vrouwen hebben in hun eerste van twee oefenmatchen op Belgische bodem niet veel in de pap kunnen brokkelen tegen de Belgian Cats. Bij de rust stonden ze al 13 punten in het krijt: 42-29.

Omdat de Belgen in het 4e kwart iets lakser en onzorgvuldiger waren, leek het erop dat Griekenland de schade nog min of meer kon beperken. Maar een Belgisch slotoffensief zorgde er alsnog voor dat het verschil aanzienlijk was: 83-60.



Zondag treffen België en Griekenland elkaar opnieuw, maar dan in Eigenbrakel.



clock 22:11 22 uur 11. Ik ben heel tevreden over het enthousiasme en het tempo dat de speelsters vanaf het begin hebben opgelegd. Defensief waren ze agressief en offensief kwam het gevaar van overal. Alle speelsters hebben kunnen scoren. Er waren ook enkele zwakkere punten, maar daar moeten we nu aan werken. Bondscoach Rachid Méziane. Ik ben heel tevreden over het enthousiasme en het tempo dat de speelsters vanaf het begin hebben opgelegd. Defensief waren ze agressief en offensief kwam het gevaar van overal. Alle speelsters hebben kunnen scoren. Er waren ook enkele zwakkere punten, maar daar moeten we nu aan werken. Bondscoach Rachid Méziane