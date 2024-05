LIVE: Geen grote protestacties, wel meteen twee doelpunten in Standard - AA Gent

Leko: "Er is veel motivatie"

Ivan Leko is er voor de match snel bij om de Luikse fans te paaien. "We weten dat de protesten gericht waren tegen anderen. Niemand is bang geweest van de supporters, we weten hoe belangrijk zij zijn voor de club, voor de spelers en staf."





"Er is de laatste weken geen duidelijkheid binnen de club, dat is moeilijk. Ik hoop dat dat geen effect heeft op de spelers, maar dat moet wel. Desondanks hebben we een gewone week training gehad, dus ik verwacht een goede wedstrijd van de jongens. We hebben nog niet gewonnen in de play-offs, dus er is veel motivatie."