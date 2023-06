Emma Meesseman treft straks haar clubcoach: "Wel een nadeel dat ze mij zo goed kent"

Maljkovic, het is een naam die bij kenners van het Europese basketbal mogelijk een belletje doet rinkelen. Marina Maljkovic is immers de dochter van de legendarische Servische coach Bozidar Maljkovic.



Vader Maljkovic, 71 intussen en al enkele jaren voorzitter van het Servisch Olympisch Comité, is een van de meest succesvolle coaches in het Europese basketbal.



Bozidar Maljkovic oogstte overal waar hij kwam succes. Op zijn palmares prijken onder meer ettelijke nationale titels in 4 verschillende landen. Hij won ook 4 keer de EuroLeague, met 3 verschillende clubs.

Het basketbal van Marina Maljkovic is agressief en heel fysiek, op het randje. Emma Meesseman

In het gezin Maljkovic is de appel dus niet ver van de boom gevallen. Want ook dochter Marina (41) timmert aan een bijzonder succesvolle carrière als coach. Marina Maljkovic staat bekend als een tactisch meesterbrein, die op de juiste momenten de juiste plays kan uittekenen. Ze loodste haar land al 2 keer naar de Europese titel bij de vrouwen, in 2015 en 2021. Ook op clubniveau is ze goed op weg om een gelijkaardig palmares als haar vader bij elkaar te sprokkelen. Er staat al een handvol nationale titels in verschillende landen op haar erelijst. Haar grootste succes als clubcoach boekte ze in april, toen ze het Fenerbahçe van Emma Meesseman naar de eindzege loodste in de EuroLeague. Straks moet Maljkovic het met haar Servië opnemen tegen Meesseman en de Belgian Cats.

Ik denk dat het voor mij wel een nadeel is dat ze mij zo goed kent. Ik weet dat het sowieso een moeilijke match wordt voor mij. Emma Meesseman

"Ik denk dat het voor mij persoonlijk wel een nadeel is dat ze mij zo goed kent", vertelt Emma Meesseman. "Ik weet hoe ze haar verdediging organiseert om iemand uit de match te houden. Ik weet dat het sowieso een moeilijke wedstrijd zal zijn voor mij." Het werkt uiteraard ook omgekeerd: Meesseman weet ook hoe Maljkovic te werk gaat. "Ik ken haar plays, waar ze niet echt veel aan verandert. En ik ken ook haar speelstijl. Ik heb wel vertrouwen dat we oplossingen zullen vinden." Meesseman typeert het basketbal van Maljkovic: "Het is agressief en heel fysiek, op het randje. Haar teams tasten echt af hoe ver ze kunnen gaan met de refs. Vaak is het basketbal chaos, dat vindt ze oké. Ik verwacht bij momenten echt een ongecontroleerde match."

België heeft met Emma Meesseman de MVP van de EuroLeague. Zij zijn de topfavoriet. Marina Maljkovic

Ook van mentale spelletjes is Maljkovic niet vies. In de aanloop naar de kwartfinale tegen België kroop de Servische bondscoach resoluut in de rol van underdog. "Wij zitten met een nieuwe generatie die aan het komen is. Het zijn vechters, maar België is wel de topfavoriet. Het zal extreem moeilijk worden voor ons." "Ik heb vertrouwen in mijn speelsters, maar ik kan niet voorbijgaan aan het feit dat we tegen een topploeg gaan spelen en tegen een speelster als Emma Meesseman, de MVP van de EuroLeague." Slaagt Maljkovic er straks in om haar pupil Meesseman aan banden te leggen of is de Belgische klabak ook haar clubcoach te slim af? Volg het live bij Sporza vanaf 14.50 uur.