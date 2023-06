Servië heeft aan kracht ingeboet, maar heeft geschiedenis tegen Belgian Cats aan zijn kant

Servië in 5 cijfers

FIBA-ranking: 8

Europe ranking: 4

Power ranking: 5

Beste EK-resultaat: 1e (2015, 2021)

Head to head België-Servië: 1-4

Nummer 8 van de wereld

Servië is dit toernooi de titelverdediger, maar heeft tot nog toe niet dezelfde indruk weten te maken als op het vorige EK. Toen klopten de Servische vrouwen op weg naar het goud onze Belgian Cats na een hartverscheurende halve finale, waarin de mogelijk winnende score van de Belgen nét na de buzzer kwam. Voor Servië was het de 2e Europese titel, nadat het ook al het goud veroverd had in 2015. Op de Olympische Spelen bevestigde Servië zijn status als basketbalgrootmacht met een 4e plaats in Tokio en eerder al een bronzen medaille in Rio. Servië eindigde op dit EK als 2e in zijn groep, met zeges tegen Turkije en Slovakije. Alleen tegen Hongarije gingen de Servische vrouwen verrassend onderuit. En zo moesten ze in een barragewedstrijd tegen Groot-Brittannië nog alles uit de kan halen om de kwartfinales te bereiken. (lees verder onder de Instagram-post)

Niet de ploeg van weleer

Van het team dat in 2021 het EK won, blijf maar de helft overeind: slechts 6 van de 12 spelers zijn er opnieuw bij. Het grootste verlies uit de gouden EK-selectie van 2021 zijn oudgedienden Sonja Vasic en Jelena Brooks, twee grote namen in het vrouwenbasketbal. Bovendien ontbreekt ook Ana Dabovic, de MVP van het EK in 2015. Topcoach Marina Maljkovic, ook de coach van Emma Meesseman bij Fenerbahçe, bleef wel aan boord. Ondanks de veranderingen is er nog steeds ervaring in het team. Nevena Jovanovic en Sasa Cado waren al aanwezig bij de bronzen medaille van Servië op de Olympische Spelen in Rio 2016. Ook Dragana Stankovic en Aleksandra Crvendakic maakten destijds deel uit van het team, maar hun bijdrage was iets bescheidener.

Kopzorgen voor de Servische ploeg?

Is de dalende lijn voor het Servische team dan ingezet? Onderschat nooit het team van coach Maljkovic. Maar om succes te behalen moeten ze hun kenmerkende verdediging, waar de Belgian Cats in het verleden moeite mee hadden, naar een hoger niveau tillen. En de ervaren speelsters zullen zich offensief meer moeten tonen. Maljkovic rekent daarvoor vooral op Aleksandra Crvendakic. Zij verloor met Mersin dit seizoen de finale van de EuroLeague tegen het Fenerbahçe van Emma Meesseman. Opvallend genoeg kwam Crvendakic in de eerste twee EK-wedstrijden van Servië niet van de bank. Bovendien speelde ze slechts enkele minuten in de play-in wedstrijd tegen Groot-Brittannië. Ook Tina Krajisnik miste de derde groepsmatch en heeft de topvorm nog niet te pakken. Daarom is tot nu toe de genaturaliseerde Amerikaanse spelverdeler Yvonne Anderson met haar ervaring zonder twijfel de belangrijkste speelster bij Servië op dit EK. Met een gemiddelde van 13,3 punten, 3,5 assists en 2 steals per match is ze de stuwende kracht van het team. Van de nieuwe generatie is het vooral Jovana Nogic die haar stempel al heeft gedrukt op dit EK. Zij levert met gemiddeld 12,3 punten per wedstrijd een essentiële bijdrage.