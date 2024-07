Emma Meesseman en Jérôme Guéry zijn de Belgische vlaggendragers tijdens de openingsceremonie

"Ik ben zo vereerd en dankbaar dat ik de Belgische vlag mag dragen tijdens de openingsceremonie", reageert Emma Meesseman op haar sociale media.



De leading lady van het Belgische basketbal mag met de Belgian Cats dromen van eremetaal in Parijs.

De basketbalvrouwen spelen hun groepswedstrijden in Rijsel en blijven daarom voorlopig in hun uitvalsbasis in Kortrijk. Maandag (13.30 uur) spelen ze hun eerste groepsmatch tegen Duitsland.

Jérôme Guéry is een van de 3 jumpringruiters die ons land zullen vertegenwoordigen in Parijs.

Guéry, een echt kampioenschapsbeest, verraste in Tokio door met de Belgische equipe naar brons te springen. Zijn paard Quel Homme de Hus heeft een hele staat van verdienste.

Meesseman en Guéry zijn de opvolgers van Nafi Thiam en Félix Denayer, de afgevaardigden in Tokio.