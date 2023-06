Belgian Cats demonstreren: "We mogen de prestatie van Emma Meesseman niet normaal vinden"

Servië was duidelijk gehavend en is niet meer het Servië dat het vorige EK won, maar dat het voor de Belgian Cats in de kwartfinales zo'n gezondheidswandeling is geworden, is toch een duidelijk statement.

"De Cats hebben op dit moment weinig of geen tegenstand", analyseert radiocommentator Carl Berteele vanuit Slovenië. "Ze hebben al 3 keer met minstens 40 punten verschil gewonnen. Dat is nog maar weinig gebeurd."

"Ik zeg er meteen bij: als de Cats spelen zonder Emma Meesseman, Julie Vanloo en Julie Allemand - wat Servië nu eigenlijk meemaakt -, dan krijg je een andere wedstrijd."

"Maar deze Cats zijn top, vooral met hun basis 5. Meesseman, Vanloo, Allemand, Antonia Delaere en Kyara Linskens zijn misschien wel de beste basis 5 van dit toernooi. Daar moeten we op bouwen."

"Vooral het eerste kwart was overdonderend. "Hier staan we", zeiden de Cats. "En jullie komen niet door onze verdediging." Alle puzzelstukjes kloppen momenteel en daar is weinig tegen te beginnen."