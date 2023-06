Belgian Cats houden Frankrijk af in razend spannend slot op weg naar historische finale

Fase per fase

Wat een slotfase: Belgian Cats naar de finale!

BELGIE NAAR DE FINALE! Ze hebben het nog spannend gemaakt, maar de Belgian Cats staan voor het eerst in de geschiedenis in de finale van het EK! Frankrijk gaat met 67-63 voor de bijl, België kijkt morgenavond om 20 uur Spanje in de ogen in de EK-finale.

Linskens met de steal, Allemand met de vrijworpen. De Fransen kunnen niet scoren in hun aanval van de laatste kans. De lepe Linskens gaat met de bal aan de haal en Frankrijk kan vervolgens niet anders dan een fout te maken op Allemand. Die gooit België vanaf de vrijworplijn naar een voorsprong van 4 punten: 67-63. Er staan nog 0,4 seconden op de klok. Frankrijk neemt nog een time-out. Geen fout meer maken is nu de boodschap voor de Belgen en dan is de EK-finale binnen.



Er staan nog 0,4 seconden op de klok. Frankrijk neemt nog een time-out. Geen fout meer maken is nu de boodschap voor de Belgen en dan is de EK-finale binnen.

Frankrijk hijgt in de nek van de Cats. Salaun staat helemaal open in de hoek en gooit een driepunter binnen. In de volgende aanval scoort Touré onder de ring. Daar zijn de Fransen. Nog twee punten, met nog dik een minuut te spelen.

Meesseman, altijd weer Meesseman. Allemand vindt de vrijstaande Meesseman, die weer voor een verschil van 7 punten zorgt.

Frankrijk sluipt steeds dichterbij. Fauthoux scoort opnieuw en weer krijgt ze de fout mee. Méziane neemt een time-out, het verschil is nog 5 punten.

Fauthoux scoort en krijgt een goedkope fout mee. Vanaf de vrijworplijn maakt ze er 63-56 van.

63-53. Emma Meesseman scoort vlak voor het verstrijken van de shotclock na een sterke drive. Het verschil blijft 10 punten.

België heeft het moeilijk om nog door de Franse verdediging te komen, die nu heel hoog staat. Meesseman zoekt het inside en krijgt de fout mee, wel nog maar de 2e Franse ploegfout dit quarter. Nog 5 minuten te spelen.

We vallen in herhaling, maar, neen: deze refs gaan geen trofee krijgen voor hun wedstrijd. Delaere doet het in verdediging op Fauthoux volgens het boekje, maar krijgt toch een fout tegen. De Belgische forward begrijpt er niks van.

Allemand met haar 8e punt. Julie Allemand neemt de regie nadrukkelijker in handen nu. Sterke drive, dito score onder de ring: 61-51.

Sterke Linskens. Linskens doet de Fransen geloven dat ze de bal gaat passen naar Allemand, maar duikt dan snel naar de ring toe voor 2 punten. Uitstekend gedaan van de Belgische center.

Koelbloedige Allemand. De Fransen beginnen uitstekend aan het 4e quarter met een driepunter van Vukosavljevic, maar op het goeie moment gooit ook Allemand haar 2e bom binnen. Zo blijft het verschil 8 punten.

Bekijk het derde kwart van de Belgian Cats tegen Frankrijk (54-46).

Nog 10 minuten. De Belgian Cats hebben een erg lastig 3e quarter (10-16) al bij al nog behoorlijk overleefd. Ze beginnen zo dadelijk aan de laatste tien minuten met een bonus van 8 punten, het is zeker nog niet gespeeld. Frankrijk heeft zeker een mentale opsteker gekregen dit kwart.



Ze beginnen zo dadelijk aan de laatste tien minuten met een bonus van 8 punten, het is zeker nog niet gespeeld. Frankrijk heeft zeker een mentale opsteker gekregen dit kwart.

Opnieuw Chartereau. Het is Chartereau die haar team nu op sleeptouw neemt, met haar 2e driepunter. De Fransen tanken vertrouwen.