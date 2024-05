Emotionele Filippo Ganna na zege: "Ik had al lang niet meer gewonnen"

Het is voor Filippo Ganna al de zevende overwinning in zijn Giro-geschiedenis, maar deze leek extra speciaal. Hij moest vlak na het eindverdict vechten tegen zijn tranen.

Toen Filippo Ganna de eerste tijdrit in deze Giro "verloor" tegen Tadej Pogacar leek hij daar nog behoorlijk cool mee om te gaan. Maar de zege in Desenzano del Garda toonde dat de nederlaag toch dieper zat dan gedacht.

"Het was al zo lang geleden dat ik nog eens had gewonnen (de tijdrit in de Vuelta van vorig jaar, red). Ik heb er dan ook nog 2 uur op moeten wachten. Dat zorgt voor veel emoties."

"Het is ook extra emotioneel omdat ik win vlak aan het Gardameer, wat toch een beetje mijn tweede thuis is."

Ganna heeft ook oog voor het grotere plaatje. "We doen met de ploeg een goeie zaak in het klassement (Geraint Thomas schuift op naar de 2e plaats, Thymen Arensman naar de 6e, red). Nu hebben we nog een week om ervoor te vechten."