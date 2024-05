Filippo Ganna heeft dan toch zijn tijdritzege beet, al jaagt Tadej Pogacar hem opnieuw schrik aan

De 14e rit van de Giro in een notendop

winnaar van de dag Na een ultieme 2e plaats in de tijdrit vorige week is het wel prijs voor Filippo Ganna. Zeker het tweede deel van deze chrono was op zijn sterke lijf geschreven en dat is ook waar hij het verschil maakte op Pogacar, die de Italiaan nog even deed zweten in de hotseat.

ploeg van de dag Ineos Grenadiers andermaal boven in de tijdrit. Met Ganna greep de Britse formatie de dagwinst, met Arensman (3e) en Thomas (4e) deden ze prima zaken in het klassement. De Nederlander rukt op van 10 naar 6, de Welshman van 3 naar 2.

verliezer van de dag Tadej Pogacar een tegenvaller noemen op dit parcours tegen Ganna zou te streng zijn. In het klassement zien we wel enkele (te verwachten) verliezers van de dag met Romain Bardet, Einer Rubio en Lorenzo Fortunato.

opvallend Het is pas de eerste seizoenszege voor Ganna, die in zijn vorige 3 tijdritten telkens in het zand beet. In Tirreno-Adriatico was Pogacars ploegmaat Ayuso te sterk, in de Ronde van de Algarve eindigde Ganna pas 6e in de rit gewonnen door Evenepoel.