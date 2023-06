Cats laten emoties de vrije loop na beklijvende thriller: "Ik kon niet meer functioneren in het slot"

"Ik wil die finale, ik wil die finale, ik wil die finale", was het enige wat ik nog dacht in die laatste minuten."

"Ja, amai. Op het einde kon ik gewoon niet meer functioneren", vertelde een duidelijk geëmotioneerde Julie Vanloo na de partij met tranen in haar ogen. "We bezweken dan ook wat onder de druk."

En toch hielden de Belgian Cats zich staande in het beklijvende slot van de halve finale van het EK tegen Frankrijk.

Van een kloof van 14 punten ... naar 10 punten ... naar 7 punten ... naar 4 punten ... en zelfs even terug tot amper twee.

"We hebben nooit onder stoelen of banken gestoken dat we voor de finale wilden gaan. Na een moeilijk parcours met onder meer Servië en Frankrijk is het ons gelukt. Wat een ontlading."

En zo geschiedde, de Belgian Cats staan na een 67-63-overwinning voor het eerst in de finale van een EK.

Meesseman: motivator en triomfator

De Cats maakten de halve finale zo toch onnodig spannend. Bij de rust was het verschil nog 14 punten. Onder anderen Vanloo bombardeerde de beginfase met een reeks van vijf knappe driepunters.

"Toch begon ik nerveus aan de wedstrijd. Ik miste open shots en lay-ups, maar Emma (Meesseman) bleef me toch aanmoedigen om te blijven shotten. Echt fantastisch dat het uiteindelijk gelukt is."

Meesseman zelf was opnieuw een van de uitblinkers. "Het is onbeschrijfelijk dat we geschiedenis geschreven hebben", vertelde ze.

Het zou Emma Meesseman niet zijn, wanneer ze na affluiten ook niet meteen met een nuchtere analyse op de proppen zou komen. "We vergaten in de tweede helft te spelen om te winnen. We speelden eerder om niet te verlezen. Dat mag je tegen een ploeg als Frankrijk nooit doen."

Over enkele uren staat de wedstrijd van de waarheid tegen Spanje al op het programma. "Ik heb al gehoord van de speelsters dat ze ons niet zullen onderschatten. Maar ook wij zullen dat niet doen", sloot Meesseman strijdvaardig af.