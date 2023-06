Zelfs bloedstollend einde deed immer koele bondscoach Meziane niet bibberen: "Ik blijf altijd kalm"

"Wat een wedstrijdverloop", lacht Rachid Meziane na afloop bij Kris Meertens.

"Eerst nemen we een grote afstand van Frankrijk en hebben we ook de kracht om die vast te houden. Op het einde komen ze dan toch terug..."

"Ik ben erg trots op mijn speelsters. Ze geven zichzelf de kans om een trofee te grijpen. Ze hebben het plannetje tot in de puntjes uitgevoerd. Alles was perfect. Dus ik feliciteer mijn meisjes, want ze verdienen die finaleplek."