Carl Berteele geeft Cats streepje voor tegen "haalbare kaart" Frankrijk: "België was al veel indrukwekkender op dit EK"

De Belgian Cats staan vanavond (20.45 uur) oog in oog met Frankrijk voor een plekje in de finale van het EK basketbal. Radiocommentator Carl Berteele gelooft alvast 100 procent in de kansen van onze basketbalvrouwen: "De Cats waren dit toernooi indrukwekkender dan Fransen".

Terwijl het Belgische schip zowel in 2017 als 2021 telkens in de halve finales strandde, willen de Belgian Cats dit jaar kost wat kost de deur naar de EK-finale helemaal openbeuken.



Al krijgt ons land met Frankrijk wel een uitgekookte uitdager tegenover zich. "De laatste 5 EK's stonden ze steeds in de finale, maar die hebben ze wel elke keer verloren", vertelt Carl Berteele.



"De jongste 7 toernooien hebben ze ook steeds een medaille gehaald. In 2009 wonnen ze voor het laatst. Het is dus een ploeg die er altijd staat wanneer het moet."

"Dit Frankrijk is een haalbare kaart"

Toch staan de Fransen dit toernooi niet op hun sterkst door de afwezigheid van draaischijven Marine Johannès en Gabby Williams. Een aderlating die ook voor Berteele duidelijk merkbaar is.



"Zonder die twee is het team echt wel zwakker. Dit Frankrijk is een haalbare kaart als je kijkt naar hun kwartfinale tegen Montenegro en hun scores in de eerste ronde."



"In de groepsfase wonnen ze steeds met kleine verschillen en alleen tegen Montenegro scoorden ze meer dan 70 punten. Dan waren de prestaties van de Belgian Cats op dit toernooi toch indrukwekkender", stelt de commentator.



"Het meest doorslaggevende element is bondscoach Meziane"

Een positieve vooruitblik dus. Al schuilt er altijd gevaar om de hoek tegen een ploeg die ondertussen een indrukwekkend hoopje zilverwerk verzamelde.



"Frankrijk is groot, hun gemiddelde lengte bedraagt 1,85 meter. Ze zijn snel in de

aanval, maar heel traag in de verdediging. Ook zullen ze steeds het ritme uit de

wedstrijd proberen te halen", waarschuwt Berteele.



"Een bijkomend element is ook dat Allemand (Lyon), Vanloo en Linskens (beiden Montpellier) in de Franse competitie spelen. Zij kennen die manier van spelen dus goed. Maar dat zwaard snijdt natuurlijk langs beide kanten.

