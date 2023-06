Kracht van 7 jaar "spionage" en open communicatie: loodst Rachid Meziane Cats naar historische finale?

Want waar er bij de vorige bondscoach "grote communicatieve problemen" waren, is de band met de huidige Fransman aan het roer bij de Belgen een pak hechter.

Als Rachid er is, maken we plezier en staat hij steeds open voor feedback van de speelsters.

"De Cats zijn één grote familie", deelde Emma Meesseman voor ze op het vliegtuig stapte richting EK. Die familie heeft een vaderfiguur nodig mét een luisterend oor.

"Tijdens het seizoen heeft hij veel berichtjes gestuurd naar iedereen en volgde hij iedereen op de voet. Ook als hij er is, maken we plezier en staat hij steeds open voor feedback van de speelsters. Hij is oprecht geïnteresseerd in onze visie."

"Daarnaast merken we ook de aangename sfeer binnen de staf op, waar alles open gecommuniceerd wordt. Dat is een belangrijke factor in het groepsgevoel."

En of Meziane deel is van de familie.