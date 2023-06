Franse troef voor duel met Belgian Cats: sterke bank, ondanks gemis van 2 sterspeelsters

In de halve finales van het EK basketbal staan de Belgian Cats vanavond om 20.45 uur tegenover Frankrijk, dat net als de Cats ongeslagen is dit toernooi. Maak kennis met de Franse vrouwen, vaste klant op het EK-podium.

Zilveren Françaises

Frankrijk (FIBA-6) lijkt wel een abonnement te hebben op zilveren medailles. In de afgelopen 5 EK's zijn ze telkens als tweede geëindigd. Op de Olympische Spelen in Tokio kwam daar nog een bronzen medaille bovenop. Het verlangen naar goud is dus groot bij de Fransen. Frankrijk schrijft ook geschiedenis met een 8e opeenvolgende halve finale op het EK op rij, de langste reeks van alle deelnemende landen. Ondanks generatiewissels blijven ze indruk maken op het hoogste niveau. België en Frankrijk zijn de enige twee teams op dit EK die nog geen enkele wedstrijd hebben verloren. De spanning zal dus zeker te snijden zijn. De Franse vrouwen hebben, net als de Belgian Cats, hun stempel gedrukt op de kwartfinales. Onder leiding van Marieme Badiane en Marine Fauthoux hebben ze een indrukwekkende prestatie neergezet. Met elke wedstrijd worden ze offensief sterker en beter. De Belgen zijn dus gewaarschuwd.

Twee grote afwezigen

In hun jacht op de Europese titel missen de Fransen wel 2 belangrijke pionnen. Zowel Marine Johannès als de genaturaliseerde Amerikaanse Gabby Williams geven de voorkeur aan het WNBA-seizoen boven deelname aan het EK. Het is nu aan de ervaren Sandrine Gruda, inmiddels 35 jaar oud, en Valériane Vukosavljevic (geboren als Ayayi, maar met een Servische achternaam door haar echtgenoot) om de leiding te nemen en dit jonge team naar die verhoopte gouden medaille te leiden Bovendien heerst er twijfel over de fitheid van Iliana Rupert, die vanwege een schouderblessure niet speelde in de kwartfinale tegen Montenegro. Hoewel er geen echte uitblinkers zijn bij de Fransen, kan dit ook een voordeel zijn, gezien hun sterke bank die veel bijdraagt en hen in staat stelt gemakkelijker te roteren dan de Belgen.

Ploeg teert op eigen Franse competitie

De meerderheid van de speelsters in het team is actief in de Franse competitie, met slechts 2 speelsters die elders spelen. Met 3 Belgian Cats in de Franse competitie en een Franse coach hebben de ploegen weinig geheimen voor elkaar. Vanloo en Linskens delen het veld met Romane Bernies, Marieme Badiane en Mamignan Touré bij Montpellier, terwijl Allemand Sandra Gruda en Alexia Chartereau goed kent van bij Lyon. Coach Méziane, die tevens coach is in Villeneuve, bekleedde tot 2021 de functie van assistent-coach bij de Franse vrouwen, zij het onder de vorige Franse bondscoach. Deze nauwe banden en vertrouwdheid zullen ongetwijfeld een rol spelen in het onderlinge spel tussen de teams.

Het Franse team kent geen geheimen voor onder meer Kyara Linskens en Rachid Méziane.

Historische duels

In de 8 ontmoetingen tussen deze teams heeft Frankrijk de bovenhand met 6 overwinningen tegenover 2 voor België. In het recente verleden zorgden die matchen tussen de Fransen en de Belgen altijd voor spektakel. Tijdens het WK in 2018 verraste België iedereen door Frankrijk te overklassen in de kwartfinales. Frankrijk had geen antwoord op het Belgische spel en daarmee bevestigden de Cats hun status in het vrouwenbasketbal, na eerder brons te hebben behaald in 2017. Bekijk hieronder de beelden van deze toch wel baanbrekende wedstrijd voor de Belgian Cats.

Op het EK 2019 streden Frankrijk en België om een plek in de halve finales. Het werd een zenuwslopende thriller, waarbij de Belgen mede door stress een voorsprong in de slotfase van de reguliere speeltijd nog weggaven.

Hierdoor sleepte Frankrijk een verlenging uit het vuur en trok het nipt aan het langste eind. Bekijk hieronder een samenvatting van de wedstrijd.

Het belooft vandaag opnieuw een spektakel te worden.