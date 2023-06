Cats met Franse connectie verlekkeren zich op stevige strijd: "Op het veld geen vrienden en geen medelijden"

"Ik zie die meisjes heel graag, maar morgen zijn we even geen vriendinnen."

Het mag duidelijk zijn: ploeggenoten of niet, morgen moet Frankrijk het volgende slachtoffer worden van de swingende Belgian Cats. Daar zijn Julie Allemand (Lyon), Kyara Linskens en Julie Vanloo (beiden Montpellier) het over eens.

"Ik kijk ernaar uit om dat ook eens mee te maken", vertelt Vanloo over de extra motivatie. "En ik wil echt niet een heel jaar aanhoren dat de Fransen hebben gewonnen."

Naamgenote Allemand blijft er koeler bij: "Of het nu mijn beste vriendin is of een onbekende die tegenover me staat: ik wil gewoon winnen. Op het veld is er geen vriendschap. En ook geen medelijden."

"Het wordt sowieso een stevige battle", concludeert Linskens.