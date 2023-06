Bondscoach Tedesco neemt vrede met draw: "Onze eerste helft was niet goed"

Na de mooie zeges in maart in zijn eerste twee wedstrijden in Zweden en Duitsland heeft bondscoach Domenico Tedesco zijn eerste thuiswedstrijd niet gewonnen. "Na de 0-1 ben ik tevreden met een punt", reageerde de Duitser, die voor de rust een gebrek aan intensiteit zag bij zijn team. Na de tweede helft was hij "trots op al die jonge gasten". Hij liet er 3 debuteren.

De voetbalbond, Tedesco zelf en ook doelman Courtois hadden opgeroepen om er een feestavond van te maken voor de eerste thuismatch van de Rode Duivels na het WK en met de nieuwe coach. Het gelijkspel was dan ook ietwat teleurstellend.



De 12e man tekende present in Brussel, maar de jongens op het veld - het dient wel gezegd met een onuitgegeven ploeg zonder De Bruyne, Vertonghen, Onana en Trossard - schoten pas later in gang. Na 20 minuten kwamen ze op achterstand door een ongelukkige owngoal van Mangala.



"Het was een lastige wedstrijd, met veel intensiteit. Het verschil was dat Oostenrijk die intensiteit vanaf de eerste minuut op het veld wist te brengen, en wij pas na een halfuur. Ik was dan ook niet tevreden over onze eerste helft", analyseerde Domenico Tedesco, die tijdens de rust meer dynamiek vroeg.



"Wij moeten er meteen volledig durven in te vliegen. We wisten nochtans dat Oostenrijk sterk was. Excuses zoeken we dan ook niet."



"Gaandeweg in de eerste helft kwam er beterschap en na de pauze zagen we de echte Rode Duivels, met veel wil om te winnen en ook kansen om die zege nog te pakken."



"Dat gebeurt uiteindelijk niet en dan moet je voldoening nemen met dat gelijkspel, wetende dat je 0-1 hebt achtergestaan."



We moeten er meteen durven in te vliegen. Na de pauze zagen we de echte Rode Duivels met veel wil om te winnen en kansen om de zege te pakken. Bondscoach Domenico Tedesco

"Ik ben trots op al die jonge gasten"

De afwezigen zorgden voor verzachtende omstandigheden. Vooral centraal op het middenveld werd De Bruyne gemist. "Tielemans en Mangala hadden tijd nodig om in de wedstrijd te komen, maar dat geldt voor de hele ploeg."



Lichtpunten waren er op de flanken, met Doku en Lukebakio. Die laatste zorgde voor de assist bij het doelpunt van Lukaku. "Doku is het type speler dat elke coach in zijn team wil. Als hij in balbezit komt, zakt de tegenstander automatisch terug. Er valt moeilijk op te verdedigen."



Toch ziet de Tedesco nog groeimarge voor Lukebakio: "Hij moet beter de momenten kiezen waarin hij het duel 1-op-1 kan aangaan."



Tedesco wachtte erg lang om zijn eerste wisselspeler in te brengen. Pas in de 69e minuut kwam Bakayoko Lukebakio te vervangen. Nadien werden er met Vranckx, Trésor en Al-Dakhil nog 3 debutanten ingebracht.



Opvallend, gezien het belang van de wedstrijd. "Dat is geheel toevallig. We hadden het gevoel dat we kracht nodig hadden op het middenveld en daarom kwam Vranckx erin. Hij heeft ons hard geholpen vandaag. Daarnaast hebben we veel luxe met invallers als Bakayoko en Trésor."



"Bij hun invalbeurt zijn de verdedigers al moe gemaakt door het werk van Lukebakio en Doku. Ik ben trots op al die jonge gasten."

Mike Trésor kreeg op het eind zijn eerste speelminuten als Rode Duivel.

Vertonghen?

Vertonghen stond verrassend niet op het wedstrijdblad en werd vervangen door Dendoncker. "Jan heeft 54 dagen geleden zijn laatste wedstrijd gespeeld en sloot het seizoen af met enkelproblemen. De voorbije dagen trainde hij wel met de groep mee, maar niet voluit. Zondagvoormiddag is er een trainingssessie. Als die goed is, kan hij mee naar Estland."

Rangnick: "Hadden liever gewonnen, maar is punt geworden"