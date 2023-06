De koning van de kwalificaties: deze onwaarschijnlijke reeks van Lukaku duurt al 6 jaar (and counting)

Leading by example.

Als aanvoerder brak Romelu Lukaku met zijn 74e en 75e interlandgoal de ban na een matig half uur in Estland: 0-2 bij de rust. De spits was zo alweer op de afspraak in een kwalificatieduel voor de nationale ploeg.

De aanvaller hield zo meteen een straffe reeks in ere: voor de 15e qualifier op een rij scoorde Lukaku - als hij in actie kwam - een doelpunt.

Het is een statistiek die evident lijkt door het mindere niveau van de tegenstanders die je op weg naar een groot toernooi soms tegenkomt, maar dat is het eigenlijk niet.

De reeks duurt namelijk al zes (!) jaar, sinds de wedstrijd tegen Gibraltar in augustus 2017. En in die 15 duels schoot Lukaku maar liefst 23 keer raak.



Meer nog: in de eerste 3 EK-kwalificatieduels scoorde België 6 keer, u raadt het al: 6 keer Lukaku.



De laatste keer dat de 30-jarige spits niet scoorde in een kwalificatiematch was op 9 juni 2017 tegen... Estland in Tallinn, zoals vanavond.