Rode Duivels raken niet voorbij Oostenrijk, Lukaku en Courtois zorgen voor punt

België - Oostenrijk in een notendop:

Ondermaatse prestatie en ongelukkige owngoal

In een teleurstellende eerste helft konden de Rode Duivels doelman Schlager niet één keer verontrusten. Geen diepgang en veel slordigheden, enkel de flitsen van Lukebakio en Doku zorgden af en toe voor opwinding bij de fans. Al was het ook bij hen vaak net niet. Oostenrijk hield makkelijk stand en had bovendien meeval. Na ruim 20 minuten werd een ongevaarlijk schot van Gregoritsch ongelukkig gedevieerd door Mangala en Courtois bleef kansloos achter. Een stevige reactie van de Belgen bleef uit, al snuffelde Lukebakio kort voor de rust wel aan de 1-1.

Geen De Bruyne, geen Onana en op de valreep ook geen Vertonghen. Puzzelen dus voor Domenico Tedesco en die koos in zijn eerste thuiswedstrijd voor Tielemans, Mangala en Dendoncker. Ook Doku mocht starten, Lukaku kreeg de aanvoerdersband. Met een 0-3-zege tegen Zweden en een 2-3-overwinning tegen Duitsland had Tedesco zijn start als bondscoach niet gemist. De verwachtingen van de Belgische fans in het uitverkochte Koning Boudewijnstadion lagen dan ook hoog, maar die werden allesbehalve ingelost.

Lukaku en Courtois voorkomen nederlaag

In de tweede helft voerden de Duivels de druk op, al hield Oostenrijk al bij al makkelijk stand. Pas rond het uur kon Lukaku zich eindelijk eens losrukken uit de greep van Alaba. Twee keer mocht hij het proberen vanaf de rand van de zestien en bij de tweede knal was het raak: 1-1.



De weg naar meer leek open, maar Oostenrijk reageerde scherp. Een afstandsschot van Sabitzer ging maar nipt naast en Courtois had een schitterende redding nodig toen Posch plots vrij kon uithalen in de zestien.



De Belgen speelden beduidend beter dan voor de rust, maar de finesse ontbrak. Invaller Bakayoko kreeg de bal niet voorbij Schlager, een schot van Carrasco ging nipt naast en ook Lukaku miste efficiëntie bij een botsbal.



Tedesco liet in de slotfase met Vranckx, Al-Dakhil en Trésor nog drie spelers debuteren. Bijna mochten zij hun debuut vieren met een overwinning toen Tielemans in de extra tijd uithaalde, maar zijn schot strandde op de lat. Oostenrijk pakt zo een punt en blijft leider in Groep F.