Castagne: "Op WK speelde iedereen op eiland, dat is nu beter met tactiek van Tedesco"

Met Leicester tuimelde Castagne enkele weken geleden na een rampzalig seizoen uit de Premier League. Met ook nog Dennis Praet, Wout Faes en Youri Tielemans stonden er vier Belgen op de loonlijst.

Tielemans verkaste intussen naar Villa, de verwachting is dat ook de andere Belgen het schip zullen verlaten. Castagne ontkent alvast niet. "Het is een lang seizoen geweest dat niet geëindigd is zoals we wilden. De twee komende maanden worden belangrijk om de juiste keuze te maken."

"Ik focus me nu op het voetbal en laat mijn makelaar zich daarmee bezighouden. Maar het is wel zeker dat ik een keuze zal moeten maken. Te lang wachten is ook een risico, dan dreig je met lege handen achter te blijven."

"Ik ben blij bij de nationale ploeg te zijn. Hier krijg ik weer zuurstof. Hier spelen we als team dominant en dicteren we de match. Bij Leicester was dat dit seizoen anders."