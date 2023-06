Tedesco overweegt om Lukaku aanvoerder te maken: "Ik twijfel niet over zijn kwaliteiten"

Domenico Tedesco haalde heel wat jong talent bij de duivelse kern, maar toch bezorgden de ervaren rotten hem de grootste kopzorgen.

Met 72 goals in 106 interlands is Romelu Lukaku een steunpilaar van de nationale ploeg, maar hoe hard was de verloren Champions League-finale aangekomen bij de steraanvaller van de Rode Duivels?

"We hebben gepraat, maar ik had niet het gevoel dat hij een peptalk nodig had", zei Tedesco. "Hij was sterk en stabiel. Ik ben heel blij dat hij hier is."

"Ik was heel verrast dat Romelu zo bekritiseerd werd na de CL-finale. Hij is een van de beste aanvallers ter wereld. Hij heeft mijn volle steun, ik twijfel niet over zijn kwaliteiten. Hij toont al 10 jaar dat hij een topspits is."

Tedesco overweegt dan ook om Lukaku de aanvoerdersband te geven. De spits ligt in de weegschaal met doelman Thibaut Courtois. "We moeten de knoop nog doorhakken."