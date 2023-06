Mangala wil profiteren van afwezigen op middenveld: "Nog nooit in Koning Boudewijnstadion gespeeld"

Zaterdag spelen de Rode Duivels hun 2e EK-kwalificatiematch. Oostenrijk is de tegenstander in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion. En dat is best speciaal voor middenvelder Orel Mangala. "Het wordt mijn eerste keer daar, ik hoop echt op speelminuten."

Orel Mangala is intussen 25, maar dit zou pas zijn 5e interland worden voor de Rode Duivels. "Het voelt zeker nog niets als een gewoonte om bij deze groep te komen, al ken ik het natuurlijk wel omdat ik ook alle jeugdploegen doorlopen heb." Tegen Duitsland stond Mangala in maart in de basis. Ook nu wil hij spelen, ook al omdat er op het middenveld wel wat afwezigen zijn zoals Onana en De Bruyne. "Ik ben zeker naar hier gekomen voor speelminuten. Ik wil spelen. We zullen dit weekend zien." "Ik denk dat ik tegen Duitsland een goeie match gespeeld heb, zeker omdat het pas mijn eeste was als basisspeler. Het was nog niet perfect, maar ik was tevreden. De bondscoach ook. Al zag hij natuurlijk ook nog werkpuntjes." Mangala heeft een goeie band met Domenico Tedesco. "Ik praat veel met hem. Het is een coach die graag veel met zijn spelers praat, dagelijks. Dat is ook belangrijk want we hebben een jonge groep." "Wat hij dan zegt? Hij vraagt me om mijn spel te spelen en impact te hebben zoals bij mijn club. Ik moet de bal heroveren en vooruit spelen." Zaterdag spelen de Rode Duivels voor een vol huis. "Het wordt mijn eerste keer in het Koning Boudewijnstadion. Daar heb ik echt veel zin in. Dat is een extra motivatie, ja."

Theate: "Hoop dat de beloften ticket voor de Spelen pakken, want ik wil mee"

Ook Arthur Theate is in sneltempo een vaste waarde geworden bij de Rode Duivels. Hoe voelt hij zich op het einde van het seizoen? "Goed, ik ben klaar voor deze matchen. Je moet in zo'n seizoen mentaal en fysiek fris proberen te blijven." "Wat het moeilijkst is? Dat hangt ervan af: heb je een blessure gehad, heb je weinig gespeeld dit seizoen, ...? Maar natuurlijk moet je eerst fysiek fris zijn, anders kan je niet spelen." De match tegen Oostenrijk ziet Theate als een belangrijk duel. "Het is samen met Zweden onze grootste concurrent." Jan Vertonghen trainde in het begin apart, maar doet nu weer mee met de groep. Zal hij volledig fit zijn? "Ik denk dat de 25 spelers klaar zijn. De coach moet zijn keuzes maken." "Of ik de defensie kan leiden in zijn afwezigheid? Ja. Ik zou dat met plezier doen, maar natuurlijk hoop ik dat Vertonghen er gewoon bij is." "De trainer heeft me tot nu toe als linksachter gebruikt. We zullen zien of dat zo blijft. Ik wil spelen waar de ploeg me het meest nodig heeft. Zelfs als keeper."

De trainer heeft me tot nu toe als linksachter gebruikt. Ik wil spelen waar de ploeg me het meest nodig heeft. Zelfs als keeper. Arthur Theate