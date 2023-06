Opsteker en opdoffers voor beloften: Openda gaat dan toch mee naar EK, Lavia en Bakayoko haken af

Grote opsteker exact één week voor het EK bij de beloften.

Man-in-vorm Loïs Openda prijkt dan toch in de definitieve selectie die bondscoach Jacky Mathijssen naar de UEFA stuurde. Cruciaal, want dé grote vraag na de voorlopige lijst was wie de rol van diepe spits zou vervullen.



Met Openda - goed voor 21 goals in Ligue 1 dit seizoen - is er een duidelijk antwoord.

Ook de bondscoach toonde zich opgetogen. "Lois is dan ook topschutter van de voorbije campagnes en all time topschutter bij de beloften.", klonk het.



"We speelden veel fifty fifty-wedstrijden, hij scoorde dan vaak de goal die nodig was. Hier zit dus iemand die heel blij is dat Openda erbij is. Dit geeft aan alles en iedereen een boost."