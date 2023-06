Enorme domper voor de Belgische beloften: Duivels geven zekere zege tegen Georgië nog weg na rust

Na een kwartier nam De Cuyper al vroeg druk weg door een heerlijke voorzet van Vranckx onhoudbaar in doel te koppen. België had zo snel het belangrijkste beet: een vroege openingsgoal.

De Duivels – offensief gestart met Ramazani en Balikwisha – leken er in de eerste helft allemaal geen last van te hebben.

De 1-0 zorgde meteen voor meer barsten bij de Georgiërs – hoe hadden die in hemelsnaam gewonnen van Portugal, dachten we? Na een knappe combinatie tussen De Ketelaere en Openda moest Mamardasjvili vol aan de bak.

Hemel op het hoofd

Even pompen of verzuipen. Een derde Belgische treffer was een dankbare reddingsboei geweest, maar een mogelijkheid voor De Ketelaere stierf in het zijnet.



In de slotminuten gingen de uitzinnige fans nog één keer achter hun helden staan. Je wéét gewoon dat die ene kans nog komt…

En jammer genoeg voor de Belgen viel de bal goed voor beul van dienst Guliashvili, die geen genade toonde.

2-2… De hemel viel op het hoofd van de Belgen. Weg leiderspositie in de groep, dinsdag zal er tijdens de slotdans tegen Portugal normaal gewonnen moeten worden.

Eén ding is zeker: dan zullen de Duivels wél 90 minuten op de afspraak moeten zijn, anders is het game over.