"Beloften zullen vooral Openda missen op het EK, hij stak er met kop en schouders bovenuit"

Wim De Coninck zag de jonge Rode Duivels het voorbije jaar vaak in actie en is dus goed geplaatst om de selectie te beoordelen. Wat valt hem als eerste op?



"Het is een ervaren selectie, met allemaal jongens die al op het hoogste niveau hebben gespeeld."

Als opvallendste afwezigen stipt De Coninck het trio Jérémy Doku, Arthur Theate en Loïs Openda aan. "Domenico Tedesco (bondscoach van de A-ploeg) zal die toch in zijn kern gewild hebben en Jacky Mathijssen zal zich daar bij neergelegd hebben."

Vooral de afwezigheid van Openda wordt lastig. "Hij was tijdens de kwalificatie veruit, maar dan ook veruit, de belangrijkste speler van het elftal. Niet alleen met veel goals, maar ook door zijn werkkracht."

"Openda stak er als enige bovenuit, maar bovendien is hij zowat de enige diepe spits in de selectie. Tijdens een oefentoernooi in Spanje hebben ze het met Kyan Vaesen geprobeerd in de spits, maar die is er niet bij. Die afwezigheid van Openda is toch een hypotheek op het succes van de Belgen op het EK."