Thierry Henry vreest dat Lukaku opnieuw mentale tik kreeg na cruciale misser: "Dit zal hem achtervolgen"

Eerst staat de Rode Duivel in minuut 71 op de verkeerde plaats wanneer Dimarco een uitstekende kans naar doel kopt, maar Lukaku loopt net dan in de weg.

En dus zal er voor de tweede keer dit seizoen flink mentaal oplapwerk nodig zijn bij Lukaku.

Ook in de beslissende WK-partij tegen Kroatië stond het geluk niet aan de kant van de recordschutter, die meerdere (moeilijke) kansen miste.

Enkele weken geleden, na de kwalificatie voor de finale, kwam ex-assistent en analist Thierry Henry daar nog op terug.

"Romelu is kritisch voor zichzelf, hij kan zichzelf naar beneden halen omdat hij het positieve niet ziet. (wacht even) Na het WK had Romelu het niet makkelijk - ik ga daarover niet in detail treden. Maar hij knokte terug, dat is een teken van grootsheid."