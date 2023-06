Manchester City wint (eindelijk) Champions League ondanks blessure De Bruyne, Lukaku treurt na cruciale misser

Manchester City heeft zijn Champions League eindelijk beet. De Engelse landskampioen klopte Inter in een nerveuze finale met het kleinste verschil door een knal van Rodri. Kevin De Bruyne vierde het met een pijnlijke grimas, want de Rode Duivel moest op het halfuur al geblesseerd naar de kant. De ingevallen Romelu Lukaku treurde dan weer na een ongelukkige invalbeurt met een cruciale misser in de slotminuten.