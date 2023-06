BEKIJK: Dit is het moment dat de finaledroom van Kevin De Bruyne uiteenspat door blessure

Minuut 30. Plots hurkt Kevin De Bruyne, zonder contact.

Zijn pijnlijke grimas doet het ergste vermoeden. Een hamstringblessure maakt - alweer - een vervroegd einde aan zijn finale op het kampioenenbal.

De Rode Duivel probeert nog wel door te spelen, maar bij een voorzet voelt hij dat het over een uit is. Van ondergeschikt belang, maar zijn blessure gooit mogelijk ook roet in het eten voor de interlands van de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland.

Weer een klap voor De Bruyne, die tegen Chelsea in 2021 ook al het veld moest verlaten na een onzacht duel met Antonio Rüdiger. De twee raakten mekaar hoofd tegen hoofd en vooral De Bruyne was er erg aan toe.

Hij bleef minutenlang liggen, had veel verzorging nodig en verliet daarna het veld in tranen. Niet veel later nam De Bruyne zijn plaats in op de City-bank, duidelijk aangeslagen en met een blauw oog.

Gelukkig bood de trofee wat later toch nog troost.