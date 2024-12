Het verhaal achter de opvallende onderbroekfoto van Jeremy Doku, waar Kompany trots naar zal kijken

Sommigen vielen in zwijm, anderen stelden zich vragen. Manchester City deelde donderdag een opvallende foto van Jeremy Doku - in onderbroek, maar wel met handschoenen en een muts op omgeven door rook. Wat schuilt er achter het opvallende beeld van de Rode Duivel?

Alsof hij een worstelaar is die de ring binnenwandelt. Manchester City postte gisteren een ietwat gek beeld van Jeremy Doku op de sociale media. Muts op het hoofd, dikke handschoenen aan, stevig mondmasker, wikkels rond de ledematen en vooral... in onderbroek.

Concreet worden sporters in een cryokamer blootgesteld aan extreem koude temperaturen, die variëren van -110 graden tot zelfs -160 graden. Gewoonlijk moet de 'gelukkige' bij deze methode, die overwaaide uit Japan, 2 tot 4 minuten in de cabine blijven staan.

"Cryo-wat?", horen we u denken. Wel, het is een herstelmethode die de voorbije 10 jaar bijzonder populair geworden is in de Premier League en de sportwereld. Bekijk het als een geavanceerder (en duurder) alternatief dan de ijsbaden die Belgische clubs en vele wielerteams gebruiken om de recuperatie te bevorderen.

Dat Doku handschoenen en wikkels draagt, is om de pijlsnelle winger toch wat te beschermen tegen de extreme koude. Vooral het mondkapje is cruciaal, want het inademen van zo'n koude lucht kan te intens zijn voor de longen.

Bij Vincent Kompany zal de foto van Doku ongetwijfeld herinneringen naar boven gebracht hebben. Want terwijl veel grote clubs - en zelfs spelers in hun woning - tegenwoordig over een eigen cryokamer beschikken, was Manchester City in 2014 nog een pionier in het gebruik ervan.

Door een blessuregolf - met Kompany als een van de slachtoffers - besloot de Engelse landskampioen 10 jaar geleden al om te investeren in de technologie. De huidige coach van Bayern München stond bekend als een veelgebruiker bij City - "Vince The Prince" is nu eenmaal een modelprof.



Op onderstaand amusant filmpje is te zien hoe Kompany samen met een materiaalman van City, die duidelijk minder goed tegen de koude kan, in de cabine kruipt.