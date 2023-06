Hét dilemma van de finale: start Lukaku bij Inter of krijgt Dzeko toch de voorkeur?

Kiezen is misschien verliezen. Voor de Champions League-finale beheerst bij Inter één vraag alle debatten: wie wordt straks de spits naast Lautaro Martinez? Trainer Simone Inzaghi moet kiezen tussen een Romelu Lukaku in bloedvorm en "zekerheidje" Edin Dzeko. Een doorlichting van het dilemma.

Italië is in de ban van La Decisione. Voetbaltalkshows hebben er al úren over gepalaverd, kranten al tientallen pagina's aan gewijd. Wie o wie wordt zaterdag de spits naast Lautaro Martinez: Edin Dzeko of Romelu Lukaku? Wel, ondanks het vloeien van tonnen speeksel en inkt durft niemand de ene optie nadrukkelijk boven de andere te verkiezen. Het toonaangevende La Gazzetta dello Sport gaf drie dagen geleden 55% kans aan Dzeko en 45% aan Lukaku... Dan kan je evengoed geen percentages uitdelen. Ook donderdag prijken de twee tenoren weer op de roze voorpagina: "Dzeko is de favoriet, maar Lukaku is los", klinkt het weer ontwijkend. Ook de lange analyse binnenin staat vol met evidenties: "Edin staat nog steeds een beetje hoger in de hiërarchie van Simone Inzaghi, omdat hij de spits, die in de Champions League titularis steeds, dankbaar is voor al die grote avonden."

Een greep uit de vele artikels rond hét thema in de roze sportkrant.

Energiecentrales

Maar wat ben je met loyaliteit en routine in een wedstrijd zonder herkansing? Dan moet de beste spelen, punt. Tot twee maanden geleden bestond er geen twijfel over wie dat was. Edin Dzeko troefde Lukaku, die dit seizoen lange tijd fysiek op de sukkel was én op het WK ook mentaal een dreun kreeg, op alle vlakken af. In de interlandperiode van maart volgde evenwel een kantelmoment. Lukaku begon plots weer te scoren, assists uit te delen en defensies in zijn achterzak te steken. Vooral zijn sleutelrol in de return tegen Milan deed velen twijfelen of de Belg niet de voorkeur moest krijgen in de finale. Ook een blik op de statistieken van de laatste tien matchen van Inter doet gevoelsmatig de balans naar onze landgenoot overhellen. Terwijl Dzeko maar 3 keer beslissend was, had Lukaku een voet in maar liefst 9 goals.

Cijfers laatste 10 wedstrijden Inter:

Romelu Lukaku Edin Dzeko Wedstrijden gestart 6 4 Wedstrijden ingevallen 3 2 Goals 5 3 Assists 4 0

Toch vermoedt onze commentator Peter Vandenbempt dat Inzaghi - ondanks bovenstaande cijfers - dit weekend niet van zijn vorige strijdplan zal afstappen. "Het zou vreemd zijn dat Inzaghi in al die topwedstrijden, die goed zijn afgelopen, begint met Dzeko en nu Lukaku verkiest. Dat zou niet kloppen volgens zijn logica." Alleen is Manchester City natuurlijk geen tegenstander zoals alle vorige. Zonder bizarre wending zullen de Engelsen de partij stevig in handen nemen, waardoor Inter van zeldzame tegenprikken zal moeten proberen profiteren. En lijkt de explosiviteit van Lukaku een grotere troef dan de betere voeten van Dzeko, die vooral als verbindingsman lager op het veld excelleert met zijn uitstekende spelinzicht. "Daarom zou ik durven te beginnen met Lukaku", knikt Vandenbempt. "Hij geniet ook veel respect van de tegenstander."

Als Lukaku pas na een uur mag invallen, zou het wel al eens gedaan kunnen zijn. Peter Vandenbempt