UEFA onderzoekt aantijging tegen Poolse arbiter voor Champions League-finale

Slawomir Mentzen maakt in Polen deel uit van de rechts-nationalistische, eurosceptische partij Konfederacja. De vereniging "Nooit Meer" had Marciniak eerder gevraagd zich te distantiëren van "rechtsextremistische activiteiten".

"De UEFA en de hele voetbalgemeenschap verafschuwen de "waarden" die door de partij in kwestie worden gepromoot en nemen deze beschuldigingen zeer serieus", stelt de UEFA.

De Europese voetbalbond roept op tot "dringende opheldering" en zal "na onderzoek van alle bewijzen" een verklaring verspreiden.

Marciniak heeft zich inmiddels al verontschuldigd. "Ik wil mijn oprechte excuses aanbieden voor mijn betrokkenheid en me verontschuldigen wanneer ik daarmee iemand gekwetst heb", reageert de Pool

"Ik ben misleid. Ik was me helemaal niet bewust van de ware aard van dit evenement en dat er banden zijn met extreem-rechts. Mocht ik dat geweten hebben, dan had ik de uitnodiging zeker niet aanvaard."

Marciniak geldt als een van de topscheidsrechters van het internationale voetbal. Hij leidde ook de finale tussen Argentinië en Frankrijk tijdens het WK in Qatar.