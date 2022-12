1,5 jaar geleden nog afgeschreven met hartprobleem, nu scheidsrechter van de WK-finale

"Ik hoop dat niemand mijn naam zal noemen na de finale", zegt scheidsrechter Szymon Marciniak. De Pool heeft nochtans een bijzonder verhaal.



Marciniak speelde zelf voetbal op redelijk hoog niveau toen hij in een match een tackle langs achteren moest incasseren. De scheidsrechter zag er een overtreding van Marciniak in, die helemaal over de rooie ging en prompt zelf een rode kaart kreeg.

"Jij bent de slechtste scheidsrechter die ik ooit gezien heb", zei Marciniak toen. Waarop de ref repliceerde: "Als je denkt dat het zo gemakkelijk is, waarom probeer je het zelf niet?"

Marciniak nam hem op zijn woord en zijn carrière was vertrokken. Enkele jaren later mocht hij al zijn eerste Europese matchen fluiten en in 2016 was hij er ook voor het eerst bij op een groot toernooi.



Maar vlak voor het EK van vorig jaar stond Marciniaks wereld plots stil. "Er werden hartritmestoornissen bij mij vastgesteld en ik moest mijn carrière abrupt stopzetten."

"Soms neemt het leven je iets af om het vervolgens dubbel terug te geven", blikt Marciniak terug op die periode. Uiteindelijk werd hij toch weer fit verklaard en krijgt hij op dit WK zelfs de ultieme bekroning. Nu nog hopen dat zijn andere wens ook uitkomt: een finale waarin niemand het over de scheidsrechter heeft.