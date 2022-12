Lionel Messi zet kroon op carrière en loodst Argentinië in zinderende finale naar wereldtitel

Argentinië - Frankrijk in een notendop

Vurig Argentinië troeft Frankrijk af

Een saaie 1-0. Veel zou er niet te zien zijn in deze finale tussen twee ploegen die vooral op zeker zouden spelen. Dat klopte maar voor de helft, want de Argentijnen vlogen er met volle overtuiging in. Di Maria, de surprise van chef Scaloni, plaveide op zijn linkerflank de weg. Hij rolde Dembélé en lokte een strafschop uit. Messi mocht die rustig omzetten.

Flitsende Mbappé dwingt verlengingen af

Tot Otamendi plots in de fout ging en Kolo Muani neertrok in de zestien. Mbappé, tot dan een schipbreukeling op een verlaten eiland, greep de reddingsboei gretig aan. Hij schoot de strafschop hard en precies in. Nog geen minuut later was de man met het nummer 10 er weer, met een geniale volley. De stemming in de tribunes, bijna helemaal hemelsblauw en wit getint, keerde helemaal om.

Martinez verveelde zich te pletter. Wanhoopsschoten van Mbappé en Kolo Muani kwamen niet eens in de buurt van zijn kooi. Frankrijk was dood en begraven, Messi stak in zijn gedachten de trofee al in de lucht.

Ook in de tweede helft sloeg de Franse motor niet aan, ondanks iets meer dadendrang. De Argentijnen stalen hier en daar seconden en bleven tussendoor dreigen. Lloris had niet heel veel moeite met de pogingen van De Paul en Alvarez, maar hij had nog steeds meer werk dan zijn collega aan de overkant.

Rollercoaster eindigt met strafschoppen

Verlengingen dus, en daarin kon je aanvankelijk de Argentijnse angst ruiken. Scaloni had echter nog een paar wissels achter de hand. Frisse mannen Lautaro en Montiel wakkerden het vuur van de Albiceleste weer aan, al had Lautaro beter kunnen doen met een tweetal wenkende kansen.

Het was de messias zelf die de verlossing bracht. Messi wurmde de bal met zijn rechtervoet over de lijn, al was er nog even twijfel of er buitenspel mee gemoeid was. De opluchting was voelbaar, de emoties enorm. Maar nog steeds had deze wedstrijd haar laatste geheim niet prijsgegeven.

Een schot vloog tegen de elleboog van Montiel en zo kon Mbappé zijn tweede strafschop nemen. Ook deze vloog er onhoudbaar in. Het gebons van de harten in het Lusail Stadion veroorzaakte bijna een aardbeving, zo spannend was het. Kolo Muani had zich in de laatste seconden naar de legende kunnen schieten. Martinez pakte echter uit met een fantastische save. De misschien wel beste WK-finale aller tijden was nog niet afgelopen.

Strafschoppen dus, en daarin speelde de monsterlijke Martinez zijn rol van schurk weer geweldig. Hij kroop in de kopjes van Coman en Tchouaméni, waarna Montiel het mocht afmaken. "De laatste dans is wel degelijk een tango," zei Peter Vandenbempt. Eindelijk, op zijn 35e, kon Lionel Messi de kroon op zijn oeuvre zetten.