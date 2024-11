De 'gebaartjes' van Wout Faes bij tegengoals zorgen voor onbegrip: "Doe dat na de actie, want nu stopt hij echt"

Normaliter een toonbeeld van weerbaarheid tot het bittere eind, maar afgelopen weekend even niet. Bij beide tegengoals tegen Chelsea hief Wout Faes de armen de lucht in nog voor de bal goed en wel het net had geraakt. "Doe dat na de actie, maar ga wel door tot het einde", vond Steven Defour in 90 Minutes.

Ontgoocheld haalde Wout Faes de schouders op. Opvallend genoeg niet net na een tegendoelpunt, maar wel net ervoor. En dat tot twee keer toe.

Bij de openingsgoal van Chelsea op bezoek bij zijn Leicester City ging Faes niet vrijuit, nadat hij de bal niet helemaal had kunnen wegwerken. Nog voor de bal het net had geraakt, hief hij de armen al de lucht in.

En ook bij de 0-2 deed Faes dat al voor de bal de in de rebound bij Enzo Fernandez kwam, die uiteindelijk scoorde.

Bij onze Waalse collega's van VOO Sport was de analyse vorig weekend snoeihard: "Kijk dan! De bal is nog in het spel ... Onwaarschijnlijk. Speel, jongen! Wie denk je dat je bent?"

"Elke keer dat ze een goal incasseren, doet hij dit. Zo zegt hij: het ligt niet aan mij, maar aan de anderen. In de nationale ploeg is het exact hetzelfde. Nu begrijp ik Theate (die in de clinch ging met Faes tegen Italië, red.) beter."

De opmerkelijke beelden kwamen ook in 90 Minutes ter sprake.

"Voor mij zijn die handen in de lucht niet echt het probleem, maar doe dat na de actie. Ga wel tot het einde door, nu stopt hij echt", vindt Steven Defour.

"Terwijl het in principe echt zijn kracht is om tot het einde door te gaan. Ook bij de Rode Duivels vond ik hem tegen Italië 4 keer technisch in de fout gaan", herinnert Filip Joos zich uit de recente interlandperiode.