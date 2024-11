Wout Faes gaat met onmondig Leicester mee ten onder tegen Chelsea

za 23 november 2024 15:32

Leicester City einde 1 - 2 herbekijk Chelsea 11' - Verv. Harry Winks door Oliver Skipp 15' - Doelpunt - Nicolas Jackson (0 - 1) 22' - Geel - Wilfred Ndidi 29' - Geel - Boubakary Soumaré 31' - Geel - Oliver Skipp 40' - Geel - Moisés Caicedo 66' - Geel - Robert Sánchez 71' - Verv. Kasey McAteer door Stephy Mavididi 71' - Verv. Wilfred Ndidi door Jordan Ayew 75' - Doelpunt - Enzo Fernández (0 - 2) 79' - Geel - Wout Faes 79' - Verv. Bilal El Khannous door Bobby Decordova-Reid 79' - Verv. Jamie Vardy door Patson Daka 80' - Verv. João Félix door Christopher Nkunku 81' - Verv. Moisés Caicedo door Romeo Lavia 85' - Verv. Noni Madueke door Jadon Sancho 90+1' - Verv. Nicolas Jackson door Kiernan Dewsbury-Hall 90+4' - Geel - Romeo Lavia 90+5' - Doelpunt strafschop - Jordan Ayew (1 - 2) Premier League - speeldag 12 - 23/11/24 - 13:31 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Nicolas Jackson na 15', 0 - 1 15' Nicolas Jackson 0 - 1 Nicolas Jackson 15' goal door Enzo Fernández na 75', 0 - 2 75' Enzo Fernández 0 - 2 Enzo Fernández 75' penalty door Jordan Ayew na 90+5', 1 - 2 90+5' Jordan Ayew 90+5' Jordan Ayew 1 - 2

Enzo Maresca heeft zijn terugkeer naar Leicester niet gemist. Relatief eenvoudig - en geholpen door een weifelende Faes - neemt Chelsea de drie punten mee naar Londen. Een laat penaltydoelpunt van de thuisploeg kon geen omkeer meer teweegbrengen, zo blijft Chelsea bovenin meedraaien. Bij Leicester staat het degradatiespook stilaan in de gang.

Het zijn duidelijk niet de weken van Wout Faes.



Als het bij de Rode Duivels al enige tijd niet gesmeerd loopt, zet die trend zich gewoon verder bij zijn club Leicester City.



Na een verschroeiende start van Chelsea was de vraag niet of, wel wanneer het openingsdoelpunt zou vallen. Eentje waarbij onze landgenoot duidelijk boter op het hoofd had.



Faes had bijzonder veel moeite om een botsende bal te verwerken, Nicolas Jackson wist wél wat te doen met het leer. De bezoekende spits bedankte en werkte beheerst zijn 7e van het seizoen tegen de touwen.



De Belg vloekte, een pijnlijke exponent van stevig gerommel achterin.

Beenhakkers-voetbal

Als niets gesmeerd loopt, dan maar het botte mes bovenhalen?



Het was hét teken van onmacht: de gele kaarten vlogen in het rond door lelijke tackles van de thuisploeg, gevoed door heel veel frustratie.



Eerst verloor Palmer bijna zijn enkel, niet veel later werd Joao Felix vakkundig van het veld gemaaid.

Eigenlijk was het Chelsea dat zichzelf uiteindelijk bijna de das omdeed.



Eerst haalde Palmer de lachers op zijn hand door van dichtbij tegen ploegmakker Madueke te knallen, al bleek het uitstel van executie.



Enzo Fernandez deed de boeken toe met een rake kopbal, ook een laat penaltydoelpunt - door een fout van Romeo Lavia - van Ayew bracht geen zoden meer aan de dijk.



Zo blijven Faes en co aanmodderen in de Premier League, dat stilaan de hete adem van de degradatieplekken voelt. Chelsea doet wat het moest doen en blijft in de top-3 kamperen.