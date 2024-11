130 decibel en "collectieve voetballiefde" met YNWA: Celtic Park deed zijn reputatie alle eer aan tijdens Celtic-Club Brugge

"Ik ben hier in mijn eentje en ook al kende ik de aanwezige Club-fans niet, je voelde je meteen één met hen. Iedereen had een wow-gevoel."

"De You'll never walk alone voor de aftrap gaf kippenvel. Ik kan het niet anders beschrijven. Vooral omdat je zo'n moment van collectieve voetballiefde door alle negativiteit nog zelden ziet."

"Het was het meer dan waard", vertelt Renaat Schotte donderdagochtend vanuit Glasgow. Onze wielerman stapte woensdag op de trein naar Schotland om de Champions League-match in het vak van de bezoekers bij te wonen.

Gisteren werd Club Brugge ontvangen door Celtic . De Brugse aanhang - zo'n 3.000 supporters - was misschien niet volledig tevreden over het 1-1-resultaat, over de sfeer konden ze niet mopperen.

"Er werd gesproken over de 130 decibel die de Schotse supporters halen met hun gezangen. Wel, dat kan ik dus volmondig beamen. Het is niet normaal. Iedereen ging uit de bol voor de aftrap."

De harmonie was niet alleen voelbaar in het stadion, ook voordien was er sprake van voetbalvrede.

"Ik zag hoe Club-fans door Celtic-supporters gegidst werden naar de juiste ingang voor het bezoekersvak. Er was totaal geen sprake van spanning. Er was verbroedering."

Nochtans werd de match door de Schotse politie bestempeld als een risicowedstrijd. "Jammer, want dat was eigenlijk niet nodig. Als je het op de juiste manier aanpakt, is dit een voorbeeld van een veilig en geslaagd sportuitje."

"Een minpunt is wel dat er kippengaas was gespannen voor het vak van de uitfans. Je zit al ver in het stadion en dan is er nog een vangnet ook. Die maatregelen gaan toch ten koste van de modelfans."